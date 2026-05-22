FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Marc Wollersheim

Mit großer Freude dürfen wir unseren nächsten Neuzugang verkünden: Marc Wollersheim verstärkt zur neuen Saison unseren Kader!

Damit ist unsere Offensive im Angriff noch besser aufgestellt: Aus einer zuvor dünn besetzten Sturmposition wird nun ein echtes Sturmduo, wir haben jetzt zwei Topstürmer im Kader, die unserem Angriffsspiel völlig neue Möglichkeiten geben.

Marc bringt eine beeindruckende Vita mit: Mit knapp 400 Spielen und mehr als 300 Scorerpunkten kann er eine starke Statistik sowie reichlich Erfahrung aus der Mittelrhein-, Landes- und Bezirksliga vorweisen. Dazu kommen mehrere Torschützenkönig- und Meistertitel auf Verbandsebene. Besonders im letzten Jahr führte er die Sportfreunde Düren als Torschützenkönig der Landesliga mit beeindruckenden 36 Scorern (29 Tore und 7 Vorlagen) aus 29 Spielen in die Mittelrheinliga.

Auch in der aktuellen Saison hat er seine Qualität erneut unter Beweis gestellt und in der Mittelrheinliga starke 15 Scorerpunkte in 21 Spielen gesammelt (8 Tore und 7 Vorlagen).

Ein klassischer Torjäger, der weiß, wo das Tor steht, und der genau dann liefert, wenn Spiele entschieden werden.

Mit ihm gewinnen wir nicht nur Qualität, sondern vor allem ein echtes Sturmduo, das sich ergänzt, gegenseitig antreibt und jeder Defensive Probleme bereiten wird.

Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung und sagen: Willkommen im Team, Marc, auf eine erfolgreiche und torreiche gemeinsame Zeit! 🔴⚪️

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