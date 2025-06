FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Kevin Ngangala

Mit Kevin Ngangala dürfen wir einen ganz besonderen Neuzugang in unseren Reihen begrüßen. Der 32-jährige Flügelspieler wechselt vom Ligakonkurrenten Hilal-Maroc Bergheim zu uns und bringt nicht nur reichlich Erfahrung, sondern auch Qualität und Mentalität mit, die unserer Mannschaft sofort weiterhelfen werden.

Kevin blickt auf Stationen in der Mittelrheinliga, Landesliga und Bezirksliga zurück und hat in all diesen Spielklassen bewiesen, dass er Spiele lesen, lenken und entscheiden kann. Er ist ein abgezockter Außenspieler mit hervorragendem Spielverständnis, starkem Eins-gegen-eins-Verhalten und der Fähigkeit, sowohl Tore vorzubereiten als auch selbst abzuschließen. Seine Ruhe am Ball, gepaart mit Tempo, Übersicht und einem ausgeprägten Offensivdrang, machen ihn zu einem echten Unterschiedsspieler auf dem Flügel.

Neben seinen sportlichen Qualitäten bringt Kevin auch Führungsstärke und eine professionelle Einstellung mit, von der insbesondere unsere jungen Spieler profitieren werden. Seine Erfahrung auf und neben dem Platz macht ihn zu einer echten Bereicherung für das gesamte Team, sportlich wie menschlich.

Kevin, herzlich willkommen im Team. Wir freuen uns, dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft! 🔴⚪️

#einDorf #einVerein #dieViktoria