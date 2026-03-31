FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Inan Sengül

Inan Sengül schließt sich der Viktoria an!

Mit Inan Sengül dürfen wir die nächste starke Verpflichtung für unsere Mannschaft präsentieren. Der 23-jährige Defensivspieler bringt alles mit, was man sich von einem modernen Abwehrspieler wünscht: Qualität, Flexibilität und eine beeindruckende Konstanz, die im Amateurfußball ihresgleichen sucht.

Ob auf der Sechserposition oder in der Innenverteidigung, Inan kann beide Rollen auf hohem Niveau ausfüllen und sorgt mit seiner Zweikampfstärke, seinem Spielverständnis und seiner Ruhe am Ball für Stabilität und Sicherheit im Spiel.

Sein Werdegang spricht dabei eine deutliche Sprache: 137 Einsätze mit erst 23 Jahren in der Bezirksliga, Landesliga und sogar Mittelrheinliga zeigen, auf welchem Niveau sich Inan bereits bewiesen hat. Noch beeindruckender ist allerdings seine außergewöhnliche Verlässlichkeit: In fünf Jahren Seniorenfußball verpasste er gerade einmal sieben Spiele. Eine Zahl, die seine körperliche Robustheit, seine Professionalität und seinen absoluten Einsatz für seine Mannschaft eindrucksvoll unterstreicht.

Wie wertvoll Inan für ein Team ist, zeigte sich besonders in der Aufstiegssaison der Sportfreunde Düren, in der er kein einziges Spiel verpasste. Woche für Woche stand er auf dem Platz und war ein entscheidender Baustein für den Erfolg seiner Mannschaft.

Mit seiner Qualität, seiner Erfahrung aus höheren Spielklassen und seiner unglaublichen Konstanz wird Inan unserer Defensive enormen Halt geben und unserem Spiel zusätzliche Stabilität verleihen.

Wir freuen uns riesig, dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen, auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft! 🔴⚪️

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