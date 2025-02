FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Ibrahim Younis

Nach einem Auslandsjahr in Italien ist Ibrahim Younis zurück in Deutschland – und bereit, wieder voll durchzustarten! Der quirlige Flügelspieler, der seine fußballerische Ausbildung zuletzt beim VfL Vichtal in der Junioren-Mittelrheinliga genossen hat, bringt mit seiner Schnelligkeit, Technik und Unberechenbarkeit jede Menge Dynamik in unser Offensivspiel.

Schon vor seinem Auslandsjahr trainierte er regelmäßig bei uns mit und hinterließ bleibenden Eindruck – jetzt verstärkt er uns endlich dauerhaft!

Wir freuen uns, Ibrahim in unserer Mannschaft willkommen zu heißen und sind überzeugt, dass er sich schnell einfinden wird. Auf eine erfolgreiche Rückrunde! 🔴⚪

#einDorf #einVerein #dieViktoria