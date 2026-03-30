FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Hagen Blohm

Was für ein Transfer: Hagen Blohm wird ein Rot-Weißer und schließt sich unserer Viktoria an!

Mit Hagen Blohm dürfen wir euch einen ganz besonderen Neuzugang präsentieren! Der 23-jährige linke Außenverteidiger kommt vom Mittelrheinligisten Sportfreunde Düren zu uns und bringt trotz seines jungen Alters nicht nur reichlich Erfahrung, sondern auch brutale Qualität mit, die unser Team sofort verstärken und aufs nächste Level heben wird.

Hagen wurde in der Jugend bei Alemannia Aachen und Holstein Kiel ausgebildet, spielte dort in der Junioren-Bundesliga und stand im Regionalliga-Kader der zweiten Mannschaft des Zweitligisten, wo er auch zum Einsatz kam. Später zählte er in Düren ebenfalls zum Regionalliga-Kader und konnte weitere wertvolle Erfahrungen sammeln.

Er blickt insgesamt auf Stationen in der Regional-, Mittelrhein- und Landesliga zurück und hat immer wieder bewiesen, dass er Spiele entscheiden und sich offensiv mit einschalten kann.

Er war ein wichtiger Bestandteil der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Düren und gehört ohne Zweifel zu den Spielern, die auf ganz hohem Niveau performen.

Er ist ein abgezockter Außenspieler mit hervorragendem Spielverständnis, starkem Eins-gegen-eins, enormer Zweikampfstärke und der Fähigkeit, sowohl Tore vorzubereiten als auch selbst zu erzielen. Trotz seiner defensiven Grundposition ist Hagen ein brandgefährlicher Offensivspieler, der mit Technik, Tempo und Übersicht ganze Abwehrreihen auseinandernehmen kann. Seine Ausdauer, seine Ruhe am Ball sowie sein starker Offensivdrang machen ihn zu einem echten Unterschiedsspieler, ohne dabei die defensive Arbeit zu vernachlässigen. Seine enorme Fitness ermöglicht es ihm, selbst in den Schlussminuten eines Spiels weiterhin Vollgas zu geben und die gegnerische Mannschaft vor eine enorme Herausforderung zu stellen.

Neben seinen sportlichen Qualitäten bringt Hagen Führungsstärke, Professionalität und vor allem einen starken Charakter mit. Damit wird er für unsere Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch menschlich zu einer großen Bereicherung.

Besonders stolz macht uns, dass er sich trotz zahlreicher Angebote aus dem gesamten FVM-Gebiet bewusst für unseren Weg entschieden hat. Das zeigt nicht nur seine Wertschätzung für unseren Verein, sondern auch seinen Glauben an das, was wir hier gemeinsam aufbauen.

Hagen, herzlich willkommen bei der Viktoria! Wir freuen uns, dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen, auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft! 🔴⚪️

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