FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Fiete Ohrem

Mit Fiete Ohrem verstärkt ein spannender und vielversprechender junger Verteidiger unser Team. Der 19-Jährige bringt großes Potenzial mit und möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Er bringt die nötige Motivation und den Ehrgeiz mit, sich im Herrenbereich weiter zu etablieren. Wir sind überzeugt, dass er unserer Defensive zusätzliche Impulse geben kann und freuen uns darauf, ihn auf seinem weiteren Weg zu begleiten.

Wir freuen uns, dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen, auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft! 🔴⚪️

#einDorf #einVerein #dieViktoria