FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Edoh Lawson

Mit Edoh Lawson (21) verstärkt ein vielversprechender Defensivspieler unsere Viktoria! Der großgewachsene und kantige Verteidiger bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit und soll unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.

Edoh wurde fußballerisch hervorragend ausgebildet und konnte sich bereits in der Junioren-Bundesliga auf höchstem Nachwuchsniveau beweisen. Auch im Seniorenbereich sammelte er bereits wichtige Spielpraxis in der Bezirksliga und Landesliga und entwickelte sich dort kontinuierlich weiter.

Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Zweikampfstärke und seiner kompromisslosen Spielweise bringt Edoh genau die Qualitäten mit, die man sich von einem modernen Innenverteidiger wünscht. Gleichzeitig besitzt er noch Entwicklungspotenzial und möchte bei der Viktoria den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Wir freuen uns sehr, dich in der Viktoria-Familie begrüßen zu dürfen und wünschen dir eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit in Rot und Weiß. Herzlich willkommen Edoh! 🔴⚪️

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