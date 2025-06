FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet David Rank

Mit David Rank dürfen wir einen weiteren hochveranlagten Spieler in unseren Reihen begrüßen. Der 21-Jährige kommt vom Landesligisten Germania Lich-Steinstraß zu uns und bringt trotz seines jungen Alters bereits beeindruckende Erfahrung im Seniorenbereich mit.

Seine fußballerische Ausbildung genoss David in Winden, wo er schon früh sein außergewöhnliches Talent unter Beweis stellte. Bereits als A-Jugendlicher wurde er in den Seniorenbereich hochgezogen, eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte. In der darauffolgenden Saison gelang ihm nämlich der endgültige Durchbruch: Mit herausragenden 27 Scorerpunkten (17 Tore und 10 Vorlagen) in nur 23 Spielen sorgte er nicht nur für Furore in der Liga, sondern spielte sich auch auf die Wunschzettel zahlreicher Vereine, darunter auch wir. Besonders erwähnenswert: In dieser Zeit wurde David von unserem heutigen Trainer betreut, der ihn damals schon förderte und nun erneut mit ihm zusammenarbeiten darf.

Damals entschied sich David jedoch für den Landesliga-Aufsteiger Germania Lich-Steinstraß, wo er seine positive Entwicklung eindrucksvoll fortsetzte. Trotz seines jungen Alters übernahm er früh Verantwortung, überzeugte durch Spielintelligenz, Technik und Präsenz und trug mit konstant guten Leistungen entscheidend dazu bei, dass die Mannschaft die Klasse halten konnte.

In der abgelaufenen Saison wurde David etwas defensiver eingesetzt und kam hauptsächlich auf der Sechserposition zum Einsatz. Auch wenn dadurch seine Scorerzahlen zurückgingen, war sein Einfluss auf das Spielgeschehen ungebrochen. Mit Übersicht, Zweikampfstärke und Passsicherheit übernahm er wichtige Aufgaben im Spielaufbau und in der defensiven Stabilität seines Teams, eine Rolle, die er mit großer Reife ausfüllte.

David ist ein äußerst vielseitiger Mittelfeldspieler mit klarem Offensivdrang. Am wohlsten fühlt er sich als zentraler offensiver Mittelfeldspieler direkt hinter den Spitzen, wo er das Spiel lenken und mit seiner Kreativität entscheidende Akzente setzen kann. Durch seine Flexibilität ist er jedoch ebenso auf der Acht sowie, wie zuletzt gezeigt, auf der Sechs einsetzbar. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem wertvollen Baustein für unser Mittelfeld.

Sein Spielstil ist geprägt von Übersicht, präzisem Passspiel und einem guten Gespür für gefährliche Räume. Auch seine Abschlussqualitäten und sein Zug zum Tor machen ihn zu einer echten Waffe im letzten Drittel. Gleichzeitig bringt er die Mentalität und den Ehrgeiz mit, sich stetig weiterzuentwickeln und Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen.

Wir freuen uns sehr, dass der Wechsel nun endlich zustande gekommen ist, denn wir sind überzeugt, dass David sportlich wie menschlich hervorragend zu uns passt. Herzlich willkommen bei uns, David, auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft. 🔴⚪️

