FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Birkesdorfer Jung Jonas Schneider

Der verlorene Sohn kehrt zurück.

Für die kommende Saison freuen wir uns, euch mitzuteilen, dass Jonas Schneider, ein Birkesdorfer Junge, vom Landesligisten 1. FC Düren II unsere Mannschaft im Sommer verstärken wird.

Jonas ist ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler, der seine Aufgaben in der Abwehr sowie im Mittelfeld mit Bravour löst. Er wurde hervorragend ausgebildet und startete seine fußballerische Laufbahn bei unserer Viktoria. Anschließend durchlief er sämtliche Jugendmannschaften des FC Düren-Niederau, später 1. FC Düren. Dort sammelte er auch seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich des Vereins in der Landesliga. Mit der Zeit entwickelte er sich zum Stammspieler und Leistungsträger dieser Mannschaft und führte sie diese Saison regelmäßig als Kapitän an. Mit seinen jungen Jahren kann er bereits beeindruckende 73 Landesligaeinsätze vorweisen, und wir sind davon überzeugt, dass er menschlich wie sportlich eine große Bereicherung für den Verein sein wird.

Jonas ist ein Birkesdorfer Junge und machte nicht nur seine ersten fußballerischen Schritte bei uns, sondern wohnt auch im Dorf. Für uns als Verein ist es immer ein besonderes Anliegen, Spieler im Verein zu haben, die sich voll mit diesem identifizieren können, und es ist unser Wunsch und unser Ziel, Spieler mit Potenzial aus unseren eigenen Reihen bei uns zu vereinen. Mit der Verpflichtung von Jonas ist uns dies ein weiteres Mal gelungen, worauf wir sehr stolz sind.

Wir sind sehr froh, dass sich Jonas unserer Mannschaft anschließt, und sind davon überzeugt, dass er seinen Beitrag dazu leisten wird, unsere Ziele zu erreichen.

Auf eine erfolgreiche Saison! 🔴⚪️

#einDorf #einVerein #dieViktoria