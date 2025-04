FC Viktoria Berlin und SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen jeweils mit 11:0

1. FC Magdeburg – 1. FC Union Berlin II 1:2

Der 1. FC Union Berlin II setzte sich knapp gegen den 1. FC Magdeburg durch. Hannah Kratz brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. In der 36. Minute erhöhte Sandra Weihmann auf 0:2. Der Anschlusstreffer von Wiebke Seidler in der 80. Minute ließ Magdeburg noch einmal hoffen, doch es reichte nicht mehr zum Ausgleich.

1. FFC Fortuna Dresden – 1. FFV Erfurt 0:2

Vor 52 Zuschauern blieb der 1. FFC Fortuna Dresden gegen den 1. FFV Erfurt ohne Tor. Lea Schrenk brachte die Gäste in der 67. Minute in Führung. Anna Mittelsdorf machte mit dem 0:2 in der 78. Minute den Auswärtssieg für Erfurt perfekt.

Türkiyemspor Berlin – 1. FFC Turbine Potsdam II 2:2

Türkiyemspor Berlin startete stark und ging in der 14. Minute durch Alexandra Almasalme in Führung. Anna-Sophie Fechner erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Doch Turbine Potsdam II kam zurück: Emily Lemke traf in der 47. Minute zum Anschluss, Janita Jolien Kramer sorgte in der 67. Minute für den Ausgleich.

FC Viktoria 1889 Berlin – Bischofswerdaer FV 08 11:0

Ein wahres Torfestival feierte der FC Viktoria 1889 Berlin vor 280 Zuschauern. Katharina Krist (15., 24.), Manieke Anouk Dekker (17.), Henrike Sahlmann (19.), Kim Gina Luisa Urbanek (26., 43.), Nina Ehegötz (28.), Aylin Yaren (54., 90.+1), Anna Höfker (64.) und Natalia-Wanda Stulin (65.) schossen einen beeindruckenden 11:0-Heimsieg heraus.

FC Hansa Rostock – RB Leipzig II 1:1

Die Zuschauer erlebten eine dramatische Schlussphase. Hanna Hohmann brachte RB Leipzig II in der 90. Minute in Führung, doch Jona Wolter glich in der 90.+2 Minute für den F.C. Hansa Rostock noch aus.

