FC Viktoria Berlin sendet Lebenszeichen, Nullnummer in Rathenow

In der NOFV-Oberliga Nord herrschte pure Dramatik, als die heutige Fortsetzung vom 19. Spieltag über die Bühne ging. Während im Tabellenkeller mit aller Macht um den Klassenerhalt gerungen wurde, versuchten die Teams im gesicherten Mittelfeld, ihre Ambitionen mit leidenschaftlichem Einsatz zu untermauern. Es war ein Nachmittag der großen Gefühle, an dem jeder gewonnene Zweikampf von den Rängen gefeiert wurde und die Hoffnung auf den Ligaverbleib neue Nahrung erhielt.

In einer packenden Begegnung vor 199 Zuschauern setzte die TSG Neustrelitz ein frühes Ausrufezeichen gegen den Traditionsverein Tennis Borussia Berlin. Die erste Halbzeit gehörte ganz allein einem Mann: Manuel Härtel brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung, legte in der 10. Minute das 2:0 nach und vollendete seinen Hattrick in der 42. Minute zum scheinbar sicheren 3:0. Doch die Berliner Gäste gaben sich nicht auf und starteten eine furiose Aufholjagd. In der 65. Minute erzielte Ebrima Jobe das 3:1, was noch einmal neue Energie freisetzte. Als Muhammad Sey in der 90.+3 Minute auf 3:2 verkürzte, brannte die Luft im Stadion, doch Neustrelitz rettete den knappen Vorsprung mit letzter Kraft über die Zeit. ---

Die SG Union 1919 Klosterfelde unterstrich ihre starke Form und ließ dem FC Anker Wismar in einer hochemotionalen Schlussphase der ersten Halbzeit keine Chance. Es war ein regelrechter Sturmlauf kurz vor dem Pausenpfiff, der die Weichen auf Sieg stellte. Den Bann brach Irfan Brando in der 41. Minute mit dem 1:0. Kaum war der Jubel verhallt, erhöhte Maximilian Boritzki in der 42. Minute bereits auf 2:0. Doch damit nicht genug der Demütigung für die Gäste: In der 45. Minute schnürte Irfan Brando seinen Doppelpack zum 3:0-Halbzeitstand. Wismar bäumte sich nach dem Seitenwechsel noch einmal auf und kam durch Pascal Breier in der 48. Minute schnell zum 3:1, doch die Defensive der Hausherren hielt dem anschließenden Druck stand und sicherte den verdienten Heimsieg. ---

Vor 208 Zuschauern entwickelte sich ein hochemotionales Berliner Duell, in dem der Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin Moral bewies. Den Grundstein für den Erfolg legte Aboudoul Rachid Tchadjei bereits in der 9. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Der Berliner AK gab sich jedoch nicht geschlagen und drängte auf den Ausgleich, der schließlich in der 59. Minute durch Berkay Uysal zum 1:1 fiel. Doch die Freude der Hausherren war nur von kurzer Dauer. Nur zwei Minuten später, in der 61. Minute, erzielte Andac Güleryüz das 1:2 und versetzte den Anhang der Viktoria in Jubel, während der BAK geschockt zurückblieb. ---

In Schwerin sahen 101 Zuschauer eine konzentrierte Leistung der Gäste vom TuS Makkabi Berlin. Die SG Dynamo Schwerin bemühte sich zwar redlich, fand aber gegen die disziplinierte Defensive der Berliner kein Durchkommen. Kurz vor dem Seitenwechsel schlug Makkabi eiskalt zu: Kevin Coleman markierte in der 42. Minute das 0:1. Die Hoffnung der Schweriner auf eine Wende in der zweiten Halbzeit wurde jäh zerstört, als Maximilian Stahl bereits in der 47. Minute auf 0:2 erhöhte und damit für die Vorentscheidung in dieser Partie sorgte. ---

Eine Nullnummer der intensiven Sorte erlebten die 152 Fans im Stadion des FSV Optik Rathenow. Gegen den Tabellendritten BSV Eintracht Mahlsdorf warfen die Rathenower alles in die Waagschale, um den Favoriten in Schach zu halten. Es war ein Spiel ohne Tore, aber keineswegs ohne Leidenschaft. Beide Abwehrreihen standen sicher, sodass am Ende ein torloses Remis zu Buche stand. Für Mahlsdorf war es ein kleiner Dämpfer im Kampf um die oberen Plätze, während Rathenow den hart erkämpften Punkt im Abstiegskampf feierte. ---

Das ist der Fixpunkt dieses Spieltags, das Spiel, das die Liga zusammenschiebt: SV Lichtenberg 47 (2., 34 Punkte, 15 Spiele, 11-1-3, 43:27) empfängt den Spitzenreiter SV Tasmania Berlin (1., 40 Punkte, 17 Spiele, 13-1-3, 48:17). Achtung, diese Zahlen brennen: Tasmania hat bereits 17 Spiele, Lichtenberg erst 15 – und trotzdem ist es das direkte Duell um die Macht im Norden. Das Hinspiel hat Tasmania knapp gewonnen: Am 31.08.25 siegte SV Tasmania Berlin zu Hause 2:1 gegen SV Lichtenberg 47. Genau dieses Ergebnis macht das Rückspiel so nervös. Lichtenberg weiß, wie nah es dran war – und wie viel möglich ist, wenn man Tasmania endlich stolpern lässt. Tasmania kommt mit einer Defensive, die wie ein Bollwerk wirkt (nur 17 Gegentore) und mit dem Selbstverständnis des Spitzenreiters. Aber ein Auswärtsspiel beim Zweiten ist nie Verwaltung, sondern immer Prüfung. Für Lichtenberg ist es die große Chance, die Liga anzuzünden. Für Tasmania die Aufgabe, die Flamme auszutreten. ---



Im Niemandsland dieser Tabelle gibt es kein Niemandsland – nur Stress. F.C. Hansa Rostock II steht auf Rang zwölf mit 20 Punkten aus 16 Spielen (6-2-8, 31:39). SV Siedenbollentin ist Siebter mit 24 Punkten aus 16 Spielen (6-6-4, 29:29). Vier Punkte Unterschied – das ist nicht viel, aber genug, um einen kleinen Sprung zu machen oder in der Masse zu verschwinden. Das Hinspiel war ein Unentschieden, das nach dieser Liga schmeckt: Siedenbollentin spielte am 31.08.25 zu Hause 2:2 gegen Hansa II. Für Hansa ist das Rückspiel die Gelegenheit, den Heimvorteil zu nutzen und sich im 20-Punkte-Block zu behaupten. Für Siedenbollentin geht es darum, die ausgeglichene Bilanz (29:29 Tore) in Ergebnisse zu übersetzen, die die obere Tabellenhälfte sichern. Dieses Spiel ist kein großes Schaufenster – aber ein lautes Ringen um Halt. ---



Zum Schluss ein Duell, das nach Kellerhitze riecht – und nach Toren, die man nicht vergisst. S.D. Croatia Berlin ist Fünfzehnter mit 15 Punkten aus 17 Spielen (4-3-10, 25:38). SV Sparta Lichtenberg steht auf Rang neun mit 23 Punkten aus 17 Spielen (7-2-8, 40:42). Sparta ist nicht stabil, Croatia ist nicht sicher – und genau das macht dieses Spiel so gefährlich. Das Hinspiel war ein wildes Statement: Sparta gewann am 31.08.25 zu Hause 6:3 gegen Croatia. Neun Tore, ein offener Schlagabtausch – und für Croatia die Erinnerung, wie schnell es gegen Sparta auseinanderfallen kann. Für Sparta wiederum ist es ein Spiel, das zur eigenen Saison passt: offensiv stark (40 Tore), defensiv anfällig (42 Gegentore). Croatia braucht Punkte, weil der Abstand nach unten nicht groß ist und der Druck konstant bleibt. Sparta braucht Punkte, um nicht wieder in die Sogzone zu geraten. Emotionen? Garantiert. Aber in dieser Liga zählen am Ende nur die Zahlen – und die sind für beide schon jetzt ein Warnsignal.