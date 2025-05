FC Viktoria Berlin mit klarem Statement, FSV Babelsberg mit Endspurt

SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht – SG Sieversdorf 1950 0:3

Ein klarer Auswärtssieg für die Gäste aus Sieversdorf, die vor 50 Zuschauern früh die Weichen auf Sieg stellten. Ulrike Moring brachte ihre Mannschaft in der 18. Minute in Führung, ehe Tetiana Andriichuk kurz vor der Pause auf 0:2 erhöhte (40.). Die endgültige Entscheidung besorgte Clara-Joana Gaebert mit dem 0:3 in der 73. Minute.

BSG Stahl Brandenburg – SV Grün-Weiß Brieselang 2:0

Die Gastgeberinnen profitierten zunächst von einem unglücklichen Eigentor durch Nicole Hansen in der 11. Minute. Vanessa Bürger legte in der 52. Minute nach und sorgte für die Vorentscheidung. Brieselang zeigte Moral, doch offensiv fehlte die Durchschlagskraft.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – FC Energie Cottbus 0:2

Cottbus zeigte sich eiskalt. Thea Kuntze verwandelte in der 22. Minute einen Handelfmeter sicher zum 0:1. In einer kampfbetonten Partie hielt Miersdorf lange mit, doch in der 88. Minute machte Sarah-Luisa Lehmann mit dem späten Treffer zum 0:2 alles klar.

1. FFC Turbine Potsdam III – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 3:0

Leonie van Nguyen eröffnete in der 13. Minute mit einem feinen Treffer den Torreigen. Erst in der Schlussphase machte Potsdam den Deckel drauf: Kea Tammen erhöhte in der 87. Minute, nur Sekunden später traf erneut Leonie van Nguyen zum 3:0.

FSV Babelsberg 74 – SG Blau-Weiß Beelitz 2:0

Geduld war gefragt, doch in den Schlussminuten explodierte Babelsberg. Mariko-Carolina Thermann brach den Bann in der 81. Minute, ehe Luise Karaszewski in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein starker Schlussspurt sicherte den Heimsieg.

