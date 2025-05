FC Viktoria Berlin gewinnt Stadtduell, Grün-Weiß Brieselang siegt klar

SG Blau-Weiß Beelitz – SV Babelsberg 03 1:0

Ein enges Spiel entschied Sabine Küpper in der 67. Minute zugunsten der Gastgeberinnen. Mit ihrem Treffer sicherte sie der SG Blau-Weiß Beelitz den knappen Heimsieg gegen den SV Babelsberg 03.

FC Energie Cottbus – FSV Babelsberg 74 2:4

Bereits in der 11. Minute brachte Samantha Spurtaz die Gäste mit einem frühen Tor in Führung. Luise Karaszewski legte in der 15. Minute nach, ehe Zoe Kaffarnik in der 23. Minute sogar auf 3:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Lea Stephan per Foulelfmeter in der 49. Minute auf 1:3. Ein Eigentor von Larien Ziemann in der 69. Minute ließ Cottbus noch einmal hoffen, doch erneut war es Samantha Spurtaz, die in der 79. Minute den alten Abstand wiederherstellte und den 4:2-Auswärtssieg perfekt machte.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SV Grün-Weiß Brieselang 0:6

Franziska Kühn eröffnete den Torreigen bereits in der 5. Minute und traf auch in der 14. Minute zum 0:2. Sandra Wiegand erhöhte in der 32. Minute und war auch in der 59. Minute erfolgreich. Maria Diekmann netzte in der 62. Minute zum 0:5 ein, ehe Jenny Trommer in der 69. Minute den Schlusspunkt setzte.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – BSG Stahl Brandenburg 1:2

Vanessa Bürger brachte die BSG Stahl Brandenburg in der 13. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später konnte Nathalie Bretschneider in der 15. Minute ausgleichen. Die Entscheidung fiel bereits in der 41. Minute durch Nathalie Säger, deren Treffer den Gästen den Auswärtssieg bescherte.

SG Sieversdorf 1950 – 1. FFC Turbine Potsdam III 0:4

In der 17. Minute erzielte Milaine Schewitza das 0:1 für die Gäste. Nach der Pause baute Gesa Ponick die Führung in der 52. Minute aus. Maike Przybylski traf in der 74. Minute zum 0:3, bevor erneut Milaine Schewitza in der 88. Minute den 0:4-Endstand markierte.

