FC Viktoria Backnang - SV Allmersbach II: Dreimal Gelb-Rot und 10 Tore

SV Unterweissach II – VfL Winterbach II 5:1
Die zweite Mannschaft des SV Unterweissach feierte einen souveränen Heimsieg. Kristiyan Mihaylov eröffnete in der 39. Minute den Torreigen, ehe Yannick Schaaf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:0 nachlegte. Direkt nach der Pause erhöhte Jan Erkert in der 50. Minute, kurz darauf traf Jannis Müllner zum 4:0 (56.). Marco Benzinger erzielte in der 74. Minute den Ehrentreffer für Winterbach, doch Michael Gunesch stellte in der 79. Minute den 5:1-Endstand her.
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – SV Steinbach 1:1
Ein spannendes Unentschieden sahen die Zuschauer in Kleinaspach. Bereits in der 30. Minute hatte Taner Bakir die große Chance für Steinbach, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter an Robin Holzwarth. Erst in der 56. Minute traf Colin Komorowsky zum 1:0 für die Gäste. Doch Kleinaspach gab nicht auf und kam in der Nachspielzeit durch David Heeb (90.+2) noch zum umjubelten 1:1-Ausgleich.
TSC Murrhardt – FSV Weiler zum Stein 4:2
Murrhardt legte einen furiosen Start hin. Schon in der 7. Minute traf Lumbardh Voci, ehe Muharrem Voci per Foulelfmeter (22.) und Georgios Michailidis (27.) auf 3:0 erhöhten. Weiler zum Stein kämpfte sich zurück: Ümit Karatekin traf in der 41. Minute, und nach dem 4:1 durch Abdulkadir Tuga (80.) konnte Fatih Yenisen nur noch auf 4:2 verkürzen (83.).
SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – Großer Alexander Backnang 1:1
Die Gastgeber gingen in der 51. Minute durch Steffen Brecht in Führung. Doch kurz vor Schluss nutzte Cosimo Moccia seine Chance und markierte in der 89. Minute den 1:1-Endstand.
FC Viktoria Backnang – SV Allmersbach II 3:7
Ein wahres Torfestival entwickelte sich in Backnang. Arif Akgün brachte Viktoria in der 18. Minute in Führung, doch dann drehte Allmersbach II auf. Dejan Mehic (32.) und Luka Pilat (37.) drehten das Spiel, Philipp Weller erhöhte noch vor der Pause (45.+2) auf 3:1. Direkt nach Wiederbeginn traf erneut Philipp Weller (47.), ehe Osman Ceylan (52.) verkürzte. Allmersbach legte durch Dejan Mehic (54.) und Philipp Weller (67.) weiter nach, bevor Leon Handel in der 80. Minute den Schlusspunkt zum 7:3 setzte. Zwischenzeitlich hatte Arif Akgün (59.) noch für Backnang getroffen. Zudem erhielt der FC Viktoria gleich drei Gelb-Rote Karten.
SK Fichtenberg – FV Sulzbach/Murr 4:1
Luis Weinberger (15.) und Jannik Paxian (21.) brachten Fichtenberg früh auf Kurs. Nur eine Minute später verkürzte Eduard Erdel (22.) für Sulzbach. Danach blieb es lange spannend, bis erneut Jannik Paxian in der 80. Minute und ein unglückliches Eigentor von Fabian Dietrich (88.) den klaren 4:1-Sieg besiegelten.
FC Welzheim – VfR Murrhardt 4:3
Ein packendes Derby erlebten die Fans in Welzheim. Eron Demaku traf bereits in der 5. Minute für Murrhardt und legte in der 27. Minute nach, doch Colin Pieper (19.) und Nico Dyrska per Foulelfmeter (29.) glichen zwischenzeitlich aus. Yannik Traub verwandelte ebenfalls einen Strafstoß (45.+2) zur 3:2-Führung für den VfR. Nach der Pause brachte Nico Dyrska Welzheim zurück ins Spiel (72.). In der Nachspielzeit sorgte Tim Schneidereit mit einem Treffer in der 90.+4 Minute für den umjubelten 4:3-Heimsieg.
TSV Sulzbach-Laufen – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 1:0
In einer umkämpften Partie war es Louis-Elia Ziehr, der in der 78. Minute das entscheidende Tor für Sulzbach-Laufen erzielte und seinem Team drei wichtige Punkte sicherte.