FC Viktoria Backnang - SV Allmersbach II: Dreimal Gelb-Rot und 10 Tore

Kreisliga A1:

SSV Steinach-Reichenbach – VfL Winterbach 3:4

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer. Elias Nonnenmann brachte die Gäste bereits in der 13. Minute in Führung, Noah Deiss erhöhte kurz darauf in der 23. Minute. Nach der Pause sorgte Simon Piscopo in der 48. Minute für das 3:0, ehe erneut Elias Nonnenmann in der 59. Minute traf. Doch Steinach-Reichenbach kämpfte sich zurück: Daniel Glück verwandelte in der 62. Minute einen Foulelfmeter, Manuel Holm verkürzte in der 68. Minute und Daniel Glück erzielte in der 84. Minute sogar noch das 3:4. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr zum Ausgleich.

SV Fellbach II – TSV Schornbach II 5:1

Die Hausherren dominierten die Partie klar. Nikita Siebert brachte Fellbach in der 13. Minute in Führung, ehe Kevin Sobik in der 30. Minute nachlegte. Dennis Lednig verkürzte in der 40. Minute für Schornbach. Nach der Pause drehte Nikita Siebert auf: Mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 66. Minute sowie weiteren Treffern in der 72. und 85. Minute machte er seinen Viererpack perfekt und stellte den deutlichen 5:1-Endstand her.

FC Kosova Kernen – SV Breuningsweiler II 5:2

Kosova Kernen zeigte nach Rückschlägen Moral. Zunächst brachte Ilaz Lani sein Team in der 26. Minute in Führung, doch Lukas Friedrich glich nur drei Minuten später aus. Fuad Klipic sorgte in der 53. Minute sogar für die Führung der Gäste. Aber dann kam die Antwort: Ilaz Lani (59.), Marek Zeich (66.), Labinot Collaku (79.) und erneut Marek Zeich (89.) drehten das Spiel zum klaren 5:2-Erfolg.

TV Weiler/Rems – 1. FC Hohenacker 1:5

Hohenacker startete furios und führte nach 23 Minuten bereits 3:0 durch Tore von Lars Rögner (10.), Tim Benkeser per Foulelfmeter (12.) und Pascal Praßel (23.). Zwar konnte Michael Rienecker direkt im Gegenzug in der 24. Minute verkürzen, doch Harun Velic stellte mit Treffern in der 43. und 89. Minute den klaren 5:1-Sieg sicher. Eine besondere Szene gab es in der 71. Minute, als Simon Zasinski mit einem Foulelfmeter scheiterte.

FSV Waiblingen II – VfR Birkmannsweiler 3:1

Waiblingen legte den Grundstein bereits in der ersten Halbzeit. Ibrahim Albayyouk brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, Markus Lyska erhöhte kurz vor der Pause in der 43. Minute. Julian Kögel verkürzte in der 53. Minute, doch Christos Akritidis sorgte mit dem 3:1 in der 84. Minute für die Entscheidung.

TB Beinstein – SV Hertmannsweiler 3:2

Die Gäste legten stark los und führten nach Treffern von Marco Schäfler (31.) und Boris Antic (40.) mit 2:0. Kurz vor der Pause brachte Ivan Saggio Beinstein zurück ins Spiel (45.+3). Nach dem Seitenwechsel glich er in der 51. Minute aus und machte in der 88. Minute mit seinem dritten Treffer den 3:2-Heimsieg perfekt.

SC Korb – Anagennisis Schorndorf 2:5

In einer torreichen Begegnung brachte Anas Elhor die Gäste in der 15. Minute in Führung. Flavio Caldieri glich in der 19. Minute aus, doch danach übernahm Schorndorf: Rafail Stavridis (30.) und Theodoros Tsilimantos (57., 63.) schossen ein 4:1 heraus. Zwar verkürzte erneut Flavio Caldieri in der 79. Minute, doch Theodoros Tsilimantos setzte in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt.