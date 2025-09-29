 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
FC Viktoria Backnang - SV Allmersbach II: Dreimal Gelb-Rot und 10 Tore

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SSV Steinach-Reichenbach – VfL Winterbach 3:4
Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer. Elias Nonnenmann brachte die Gäste bereits in der 13. Minute in Führung, Noah Deiss erhöhte kurz darauf in der 23. Minute. Nach der Pause sorgte Simon Piscopo in der 48. Minute für das 3:0, ehe erneut Elias Nonnenmann in der 59. Minute traf. Doch Steinach-Reichenbach kämpfte sich zurück: Daniel Glück verwandelte in der 62. Minute einen Foulelfmeter, Manuel Holm verkürzte in der 68. Minute und Daniel Glück erzielte in der 84. Minute sogar noch das 3:4. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr zum Ausgleich.

SV Fellbach II – TSV Schornbach II 5:1
Die Hausherren dominierten die Partie klar. Nikita Siebert brachte Fellbach in der 13. Minute in Führung, ehe Kevin Sobik in der 30. Minute nachlegte. Dennis Lednig verkürzte in der 40. Minute für Schornbach. Nach der Pause drehte Nikita Siebert auf: Mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 66. Minute sowie weiteren Treffern in der 72. und 85. Minute machte er seinen Viererpack perfekt und stellte den deutlichen 5:1-Endstand her.

FC Kosova Kernen – SV Breuningsweiler II 5:2
Kosova Kernen zeigte nach Rückschlägen Moral. Zunächst brachte Ilaz Lani sein Team in der 26. Minute in Führung, doch Lukas Friedrich glich nur drei Minuten später aus. Fuad Klipic sorgte in der 53. Minute sogar für die Führung der Gäste. Aber dann kam die Antwort: Ilaz Lani (59.), Marek Zeich (66.), Labinot Collaku (79.) und erneut Marek Zeich (89.) drehten das Spiel zum klaren 5:2-Erfolg.

TV Weiler/Rems – 1. FC Hohenacker 1:5
Hohenacker startete furios und führte nach 23 Minuten bereits 3:0 durch Tore von Lars Rögner (10.), Tim Benkeser per Foulelfmeter (12.) und Pascal Praßel (23.). Zwar konnte Michael Rienecker direkt im Gegenzug in der 24. Minute verkürzen, doch Harun Velic stellte mit Treffern in der 43. und 89. Minute den klaren 5:1-Sieg sicher. Eine besondere Szene gab es in der 71. Minute, als Simon Zasinski mit einem Foulelfmeter scheiterte.

FSV Waiblingen II – VfR Birkmannsweiler 3:1
Waiblingen legte den Grundstein bereits in der ersten Halbzeit. Ibrahim Albayyouk brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, Markus Lyska erhöhte kurz vor der Pause in der 43. Minute. Julian Kögel verkürzte in der 53. Minute, doch Christos Akritidis sorgte mit dem 3:1 in der 84. Minute für die Entscheidung.

TB Beinstein – SV Hertmannsweiler 3:2
Die Gäste legten stark los und führten nach Treffern von Marco Schäfler (31.) und Boris Antic (40.) mit 2:0. Kurz vor der Pause brachte Ivan Saggio Beinstein zurück ins Spiel (45.+3). Nach dem Seitenwechsel glich er in der 51. Minute aus und machte in der 88. Minute mit seinem dritten Treffer den 3:2-Heimsieg perfekt.

SC Korb – Anagennisis Schorndorf 2:5
In einer torreichen Begegnung brachte Anas Elhor die Gäste in der 15. Minute in Führung. Flavio Caldieri glich in der 19. Minute aus, doch danach übernahm Schorndorf: Rafail Stavridis (30.) und Theodoros Tsilimantos (57., 63.) schossen ein 4:1 heraus. Zwar verkürzte erneut Flavio Caldieri in der 79. Minute, doch Theodoros Tsilimantos setzte in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt.

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – VfL Winterbach II 5:1
Die zweite Mannschaft des SV Unterweissach feierte einen souveränen Heimsieg. Kristiyan Mihaylov eröffnete in der 39. Minute den Torreigen, ehe Yannick Schaaf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:0 nachlegte. Direkt nach der Pause erhöhte Jan Erkert in der 50. Minute, kurz darauf traf Jannis Müllner zum 4:0 (56.). Marco Benzinger erzielte in der 74. Minute den Ehrentreffer für Winterbach, doch Michael Gunesch stellte in der 79. Minute den 5:1-Endstand her.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – SV Steinbach 1:1
Ein spannendes Unentschieden sahen die Zuschauer in Kleinaspach. Bereits in der 30. Minute hatte Taner Bakir die große Chance für Steinbach, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter an Robin Holzwarth. Erst in der 56. Minute traf Colin Komorowsky zum 1:0 für die Gäste. Doch Kleinaspach gab nicht auf und kam in der Nachspielzeit durch David Heeb (90.+2) noch zum umjubelten 1:1-Ausgleich.

TSC Murrhardt – FSV Weiler zum Stein 4:2
Murrhardt legte einen furiosen Start hin. Schon in der 7. Minute traf Lumbardh Voci, ehe Muharrem Voci per Foulelfmeter (22.) und Georgios Michailidis (27.) auf 3:0 erhöhten. Weiler zum Stein kämpfte sich zurück: Ümit Karatekin traf in der 41. Minute, und nach dem 4:1 durch Abdulkadir Tuga (80.) konnte Fatih Yenisen nur noch auf 4:2 verkürzen (83.).

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – Großer Alexander Backnang 1:1
Die Gastgeber gingen in der 51. Minute durch Steffen Brecht in Führung. Doch kurz vor Schluss nutzte Cosimo Moccia seine Chance und markierte in der 89. Minute den 1:1-Endstand.

FC Viktoria Backnang – SV Allmersbach II 3:7
Ein wahres Torfestival entwickelte sich in Backnang. Arif Akgün brachte Viktoria in der 18. Minute in Führung, doch dann drehte Allmersbach II auf. Dejan Mehic (32.) und Luka Pilat (37.) drehten das Spiel, Philipp Weller erhöhte noch vor der Pause (45.+2) auf 3:1. Direkt nach Wiederbeginn traf erneut Philipp Weller (47.), ehe Osman Ceylan (52.) verkürzte. Allmersbach legte durch Dejan Mehic (54.) und Philipp Weller (67.) weiter nach, bevor Leon Handel in der 80. Minute den Schlusspunkt zum 7:3 setzte. Zwischenzeitlich hatte Arif Akgün (59.) noch für Backnang getroffen. Zudem erhielt der FC Viktoria gleich drei Gelb-Rote Karten.

SK Fichtenberg – FV Sulzbach/Murr 4:1
Luis Weinberger (15.) und Jannik Paxian (21.) brachten Fichtenberg früh auf Kurs. Nur eine Minute später verkürzte Eduard Erdel (22.) für Sulzbach. Danach blieb es lange spannend, bis erneut Jannik Paxian in der 80. Minute und ein unglückliches Eigentor von Fabian Dietrich (88.) den klaren 4:1-Sieg besiegelten.

FC Welzheim – VfR Murrhardt 4:3
Ein packendes Derby erlebten die Fans in Welzheim. Eron Demaku traf bereits in der 5. Minute für Murrhardt und legte in der 27. Minute nach, doch Colin Pieper (19.) und Nico Dyrska per Foulelfmeter (29.) glichen zwischenzeitlich aus. Yannik Traub verwandelte ebenfalls einen Strafstoß (45.+2) zur 3:2-Führung für den VfR. Nach der Pause brachte Nico Dyrska Welzheim zurück ins Spiel (72.). In der Nachspielzeit sorgte Tim Schneidereit mit einem Treffer in der 90.+4 Minute für den umjubelten 4:3-Heimsieg.

TSV Sulzbach-Laufen – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 1:0
In einer umkämpften Partie war es Louis-Elia Ziehr, der in der 78. Minute das entscheidende Tor für Sulzbach-Laufen erzielte und seinem Team drei wichtige Punkte sicherte.

Kreisliga A3:

TSV Obersontheim II – SC Bühlertann 2:1
Die zweite Mannschaft des TSV Obersontheim konnte sich in einer engen Partie knapp durchsetzen. Luis Blumenstock brachte die Hausherren in der 50. Minute in Führung. Nur sechs Minuten später glich Philipp Schneider für den SC Bühlertann aus (56.). Doch kurz vor dem Schlusspfiff war es Robin Hinterkopf, der in der 90. Minute das entscheidende 2:1 erzielte.

TSV Hessental – TSV Vellberg 0:0
In Hessental trennten sich die Gastgeber und der TSV Vellberg torlos. Trotz Chancen auf beiden Seiten wollte keinem Team ein Treffer gelingen. Am Ende stand ein 0:0.

SGM Rosengarten – Spvgg Unterrot 3:3
Ein packendes Duell boten Rosengarten und Unterrot. Jacques Kern traf früh zum 0:1 (13.), doch nur drei Minuten später glich Vincent Bilk zum 1:1 aus (16.). In der 35. Minute schwächte sich die SGM Rosengarten, als Janis Keil mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotzdem erzielte Jonas Wieland in der 58. Minute das 2:1. Doch Jona Brumm glich in der 65. Minute erneut aus, ehe Jacques Kern in der 74. Minute die Gäste wieder in Führung brachte. In der Schlussminute rettete Vincent Bilk mit seinem zweiten Treffer (90.) den Gastgebern immerhin noch einen Punkt.

TSV Michelbach/Bilz – TSV Ilshofen II 1:9
Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Michelbach. Tim Baumann brachte die Hausherren zwar in der 2. Minute in Führung, doch danach spielte nur noch Ilshofen II. Jannis Schierle glich in der 17. Minute aus und legte weitere Treffer in der 44. und 48. Minute nach. Nikola Brnic (51.) und Nevio Luis Bareiß Teixeira (56.) bauten die Führung aus. Ein Eigentor von Tim Baumann (64.) machte es noch deutlicher. In der Schlussphase trafen Ben Joshua Schmid (81.), Jason Laseka Miguel (85.) und Emmanuel Ezenge Miguel (87.) zum klaren 9:1-Endstand für die Gäste.

TSV Sulzdorf – Sportfreunde DJK Bühlerzell 2:1
Sulzdorf erwischte den besseren Start: Jakob Mann traf in der 13. Minute zum 1:0. In einer hart umkämpften Partie sorgte Ibrahim Messaoudi mit seinem Tor in der 85. Minute für die vermeintliche Entscheidung. Zwar konnte Amadeus Trittner in der 89. Minute für Bühlerzell noch einmal verkürzen, doch am Ende blieb es beim 2:1-Heimerfolg für den TSV Sulzdorf.

Kreisliga A4:

SpVgg Satteldorf II – SpVgg Hengstfeld-Wallhausen 4:2
Die Reserve der SpVgg Satteldorf startete furios und führte nach nur 14 Minuten bereits mit 2:0: Oliver Kreft traf in der 10. Minute, Daniel Friedrich legte kurz darauf nach. Direkt nach der Pause erhöhte Chris Hofmann auf 3:0 (47.), ehe Matti Albrecht mit dem 4:0 (54.) scheinbar alles klar machte. Doch ein Eigentor von Marcel Günther in der 59. Minute und der späte Treffer von Jonas Busch in der 90. Minute ließen Hengstfeld-Wallhausen noch einmal hoffen. Am Ende blieb es aber beim 4:2-Heimsieg.

TSV Dünsbach – SSV Stimpfach 1:2
Dünsbach ging durch Fabian Gräter in der 38. Minute in Führung, doch die Gäste drehten die Partie nach der Pause. Kevin Wüstner glich in der 47. Minute aus, und Johannes Denk traf in der 69. Minute zum 1:2-Endstand.

FC Honhardt – FC Matzenbach 0:0
Im Duell zwischen Honhardt und Matzenbach fielen keine Tore. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, am Ende stand ein torloses Unentschieden.

SV Brettheim – TSV Gerabronn 0:2
Die Gäste aus Gerabronn setzten sich mit 0:2 durch. Lucas Schmidt traf in der 24. Minute zur Führung, die Anton Walber in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem zweiten Treffer besiegelte.

SpVgg Gammesfeld – TV Rot am See 6:2
Gammesfeld spielte vor 150 Zuschauern groß auf und führte nach Treffern von Julian Beck (18.) und einem Dreierpack von Aaron Weber (35., 39., 40.) schon zur Pause klar mit 4:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leo Rohn auf 5:0 (53.). Rot am See kam noch einmal durch Emmanuel Forson (67.) und Lucas Uhl per Foulelfmeter (80.) auf 5:2 heran. Kevin Dietrich setzte mit dem 6:2 in der 89. Minute den Schlusspunkt. In der Nachspielzeit verpasste David Weber die Gelegenheit, das Ergebnis noch höher zu gestalten, als er einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte.

