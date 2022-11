– Foto: Jens Dinkel

FC Viktoria Backnang fordert die SK Fichtenberg heraus Kreisliga B2: Neunter erwartet Dritten.

Das Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga B2 findet auf der Backnanger Karl-Euerle-Sportanlage statt, wo der FC Viktoria Backnang den Tabellendritten aus Fichtenberg empfängt. Spitzenreiter FV Sulzbach sollte sich gegen die SG Sulzbach-Laufen/Gschwend durchsetzen. Die Begegnung in Kaisersbach wird am Sonntag bereits um 12 Uhr angepfiffen, eine Viertelstunde später beginnt das Spiel zwischen Kleinaspach II und Lippoldsweiler. Bei den anderen Partien rollt das Leder ab 14.30 Uhr.

→ Statistik: In den vergangenen 19 Jahren gab es kein Pflichtspiel zwischen beiden Teams. Der FC Viktoria spielte nämlich in höheren Ligen als die Fichtenberger.

Der FC Viktoria pausierte am vergangenen Wochenende und belegt mit zehn Punkten momentan den neunten Tabellenplatz. Die Sportkameradschaft Fichtenberg war in der Vorwoche ebenfalls spielfrei und musste den zweiten Rang daher kampflos an Fornsbach abgeben. Aber nachdem der SCF nun eine Pause einlegt, haben die Fichtenberger mit einem Sieg in Backnang die Chance, wieder auf Rang zwei zu springen. „Beim 10:1-Auswärtssieg gegen Kleinaspach II überzeugte unsere Mannschaft mit einer souveränen, geschlossenen Mannschaftsleistung. Schon zur Halbzeit hatten wir das Spiel schon entschieden", berichtet ein zufriedener Stefan Rauch. Der SK-Sprecher hatte nach dieser Partie nichts zu bemängeln. Den FC Viktoria bezeichnet Rausch als „sehr interessante Mannschaft", wobei der Verein schon noch einen großen Namen im Fußballbezirk habe. „Die ambitioniert in das Abenteuer Sicherheitsliga gestarteten Backnanger hängen ihren Ansprüchen allerdings ein wenig hinterher. Doch die immer knappen Ergebnisse spiegeln den Tabellenplatz nicht wirklich wider." Rauch geht davon aus, dass die Gastgeber seinem Team „alles abverlangen werden". Ausfallen werden bei den Gästen die verletzten Thilo Fritz und Dominik Diener sowie der im Urlaub weilende Louis Walz. Bei den Backnangern zeigt die Formkurve nun wieder nach oben, denn mit dem 3:1-Heimerfolg gegen die SG Sulzbach-Laufen/Gschwend wurde die Serie von vier Niederlagen hintereinander beendet.

Das Kellerduell führt das Schlusslicht aus Großerlach zum Vorletzten nach Spiegelberg. Beide Mannschaften sind noch ohne Sieg. „Derzeit gibt es nicht viel Positives zu vermelden. Sollte es uns nicht endlich gelingen, als Mannschaft auf dem Platz zu stehen, werden wir auch dieses Kellerduell nicht gewinnen“, wettert Spiegelbergs Vorstand Andreas Herrmann.

