– Foto: Stefan Emil Rauch

FC Viktoria Backnang fährt unerwarteten Heimsieg ein Fußball-Kreisliga B2: Knappes 1:0 für Backnang gegen die SK Fichtenberg.

Mit einer Überraschung endete das Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga B2. Der FC Viktoria Backnang, der gegen den Tabellendritten SK Fichtenberg als klarer Außenseiter gegolten hatte, kam mit dem Heimvorteil im Rücken zu einem knappen 1:0-Sieg. Das freute den Klassenprimus FV Sulzbach, der seinen Vorsprung auf diesen Verfolger mit dem 5:2-Erfolg gegen die SG Sulzbach-Laufen/Gschwend ausbaute, und den spielfreien SC Fornsbach, der Zweiter blieb.



Fichtenberg begann druckvoll und hatte schon nach 60 Sekunden eine gute Möglichkeit durch Nicolas Schmiedt. Nach elf Minuten versäumte es Lukas Fritz, die Gäste in Führung zu bringen. Erst nach 20 Minuten kamen die Hausherren besser in die Partie. Agron Hajdaraj hatte zweimal Pech beim Abschluss. Nach dem Wechsel tat sich die Sportkameradschaft zunehmend schwerer gegen eine aggressive Viktoria-Truppe. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Francisco Ordonez mit einem direkt verwandelten Freistoß das umjubelte Siegtor für die Grünen, die in den nächsten Wochen weitere Siege nachlegen möchten. Der ehemalige Verbands- und Landesligist, der nach seinem Absturz in die Kreisliga B sogar in der tiefsten Spielklasse bislang große Probleme hat, setzte mal wieder ein umjubeltes sportliches Ausrufezeichen. Das 1:0 gegen den Tabellendritten war erst der vierte Sieg in dieser Saison für die Backnanger, die damit immerhin Achter sind.Fichtenberg begann druckvoll und hatte schon nach 60 Sekunden eine gute Möglichkeit durch Nicolas Schmiedt. Nach elf Minuten versäumte es Lukas Fritz, die Gäste in Führung zu bringen. Erst nach 20 Minuten kamen die Hausherren besser in die Partie. Agron Hajdaraj hatte zweimal Pech beim Abschluss. Nach dem Wechsel tat sich die Sportkameradschaft zunehmend schwerer gegen eine aggressive Viktoria-Truppe. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Francisco Ordonez mit einem direkt verwandelten Freistoß das umjubelte Siegtor für die Grünen, die in den nächsten Wochen weitere Siege nachlegen möchten.

Der dritte Saisonsieg für Kleinaspachs Zweite ist deutlich ausgefallen. Schon zur Pause führten die Hausherren nach Treffern von Luc Allmendinger (29.) und Robin Corsio (33.) mit 2:0. Nur eine Minute nach dem Wechsel erhöhte Ferris Medagli auf 3:0. Den Haken setzte Marvin Rietgraf zwei Minuten vor Schluss drunter.

Spiegelberg kam gut in die Partie und ging nach 25 Minuten durch Luca Reisser in Führung. Nun kamen auch die Gäste aus Großerlach immer besser zurecht. Zehn Minuten nach dem Wechsel erhöhte Reisser aber per Freistoß auf 2:0. In der Nachspielzeit machte Sulayman Jaiteh mit dem 3:0 den Sack zu.

Zur Pause führten die Gäste durch den Treffer von Mihaita Voicu (3.) mit 1:0. Nach dem Wechsel drehten die Hausherren die Partie rasch. Verantwortlich dafür war Jens Dinkel (54./56.). In der 71. Minute unterlief Rietenaus Viktor Balasa ein Eigentor. Das 2:3 von Patrice De Padova kam zu spät.

Anfangs hielten die Gäste beim Spitzenreiter sehr gut dagegen. Aljoscha Schäffner brachte den FVS in Führung (11.), doch Antonio Lovric (15.) und Stefan Staiger (18.) drehten den Spieß binnen weniger Minuten um. In der 23. Minute verwandelte Dennis Klenk einen Foulelfmeter zum 2:2. Nur 120 Sekunden später war erneut Schäffner zur Stelle und sorgte für das 3:2 für die Hausherren zur Pause. Auch fürs 4:2 der Sulzbacher in der 51. Minute zeichnete der Toptorjäger verantwortlich. Das 5:2 (68.) besorgte aber Feyyaz Benzetti.