FC VIKTORIA 08 ARNOLDSWEILER U19 WEITER AUF DER ERFOLGSSPUR?

FC Viktoria 08 Arnoldsweiler U19 fordert im Topspiel JFV Sophienhöhe heraus. FC Viktoria 08 Arnoldsweiler U19 siegte im letzten Spiel gegen CSV Düren U18/ U19 mit 7:1 und liegt mit 13 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Das letzte Ligaspiel endete für JFV Sophienhöhe mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen SC Salingia Barmen 08 e.V . Das Hinspiel in Niederzier zwischen beiden Teams war 5:2 ausgegangen.

Offensiv konnte FC Viktoria 08 Arnoldsweiler U19 in der Sonderliga Hauptrunde St. 100 kaum jemand das Wasser reichen, was die 32 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Bislang fuhr die Elf von Alexandru Engels vier Siege, ein Remis sowie drei Niederlagen ein. Das Heimteam ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matches sieben Punkte.

Die Angriffsreihe von JFV Sophienhöhe lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 25 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Fünf Erfolge, zwei Unentschieden sowie zwei Pleiten stehen aktuell für das Team von Trainer Kai Schiefbahn zu Buche. Die Gäste befinden sich auf Kurs und holten in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.