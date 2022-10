FC Vikt. Berghausen – TSV Oberweier 1:1 (0:0)

Mannschaftsaufstellung:

Daniel Reichenbacher – Alexander Kremer, Maurice Kleine-Beek, Jan Kaven, Timo Filter (87. Abraham Gassama) – Adrijan Lazar, Mirko Ernst, Daniel Zemler, Abdul-Raouf Tchagba (72. Marcel Kleine-Beek), Luis Müller – Mexhid Kurtolli (80. Keenan Endres) – Tim Niederle, Marijo Lazar, Sebastian Nagel, Fabio Recupero.

Nach durchwachsenen Wochen wollte die Viktoria nun im Heimspiel gegen den TSV Oberweier endgültig in die Erfolgsspur zurückkehren. Allerdings agierte der TSV Oberweier von Beginn an aggressiv, griffig und zielstrebig und machte so der jungen FC-Truppe das Leben sofort schwer. Die Viktoria kam nur schwer ins Spiel und offenbarte in der Defensive riesige Lücken, die den Gästen immer wieder Platz boten, den diese allerdings nicht nutzen konnten. Bei konsequenter Chancenverwertung hätte der FC durchaus einem Rückstand hinterherlaufen können. Im Spiel nach vorne offenbarten sich viele Ungenauigkeiten im Passspiel und es fehlte am letzten Willen in den gefährlichen Bereich rund um den Sechzehner des TSV zu gelangen. Ein gut ausgespielter Angriff wurde wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen und bei einem Gewühl im Strafraum blieb am Ende der Gäste-Keeper Sieger. So ging es torlos in die Kabine und die FC-Anhänger hofften auf eine bessere zweite Hälfte am Kerwe-Sonntag.