FC Vikt. Berghausen lässt wieder in der letzten Minute Punkte liegen

Aufstellung:

Fabian Vögele, Timo Filter, Maurice Kleine-Beek, Mirko Ernst, Marijo Lazar (66. Keenan Endres), Adrijan Lazar (88. Leandros Markopoulos), Luis Müller, Tobias Neff, Daniel Zemler, Jan Kaven, Abdoul-Raouf Tchagba (75. Sebastian Nagel)

Trainer: Gregor Hellmann

Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit FC Vikt. Berghausen Glücksgefühle beschert.

Für den Führungstreffer der Gastgeber zeichnete Marijo Lazar verantwortlich (23.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Adrijan Lazar seine Chance und schoss das 2:0 (42.) für die Elf von Gregor Hellmann. Mit der Führung für FC Vikt. Berghausen ging es in die Halbzeitpause. Dominik Meinzer schlug doppelt per Elfmeter zu und glich damit für FC Viktoria Jöhlingen aus (58./90.). Gelesen war die Messe für die Gäste noch nicht, als Florian Schönbeck und Dennis Schumacher bei einem Doppelwechsel für Dominik Barth und Edgar Streich auf das Feld kamen (80.). Alles sprach für einen Sieg von FC Vikt. Berghausen, doch am Ende wurde das Aufbäumen von FC Viktoria Jöhlingen noch belohnt, und die Teams trennten sich 2:2 voneinander.