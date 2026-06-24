FC Viersen: Warum der Abstieg in die Kreisliga die logische Folge ist

Trainer Houben hat angekündigt, das Team auch in der Kreisliga A betreuen zu wollen. Der Verein steht allerdings personell vor dem nächsten Umbruch. Vermutlich wird ein Großteil der Mannschaft den Schritt in die A-Liga nicht mitgehen. Aus der Jugend dürfte kaum etwas nachkommen. Beide A-Jugendteams nahmen in der abgelaufenen Spielzeit nicht am Spielbetrieb teil. Die B-Jugend landete auf Platz acht der Leistungsklasse. Eine Reserve gab es nicht. Eine Fehlentwicklung, die dem Verein schon länger auf die Füße fällt und nun besonders wehtut.

Für einen Traditionsverein wie Viersen ist die Kreisliga A gewiss eine Schmach. Sie ist aber auch die große Chance, alles zu überdenken und bei null zu beginnen. Ein „Weiter so“ kann es nicht geben. Der Verein braucht einen nachhaltigen Zukunftsplan, der nicht bei jeder Gelegenheit wieder über den Haufen geworfen wird. Einige Jahre zur Konsolidierung in der Kreisliga A könnten durchaus guttun.

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