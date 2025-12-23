FC Verden verabschiedet gleich drei Spieler

Erst in der Vorwoche trennt sich der FC Verden 04 nach nur einem halben Jahr von Trainer Tim Ebersbach. Nun lässt er ein Trio ziehen, allerdings unfreiwillig.

Der Oberligist verkündete am heutigen Mittwoch die Abgänge von Luis Saul, Elias Deblitz und Maximilian Hüster. Aus sportlicher Sicht schmerzt besonders der Abgang von Saul, der seit seiner Ankunft im Sommer 2021 zum Stamm gehörte. Insgesamt absolvierte er 79 Ligaspiele für die Reiterstädter. Den Aufwand für die Oberliga könne er aufgrund seines in denletzten Zügen liegenden Studiums jedoch nicht aufrechterhalten.

Genauso wie Saul stieß auch Deblitz vor viereinhalb Jahren zum FC Verden 04 und war ein fester Bestandteil der Mannschaft, die sich von einem ordentlichen Landesligisten hin zu einem Oberligisten entwickelte, der es mit jedem Team der Spielklasse aufnehmen kann. In der laufenden Spielzeit lief der ebenfalls seinen Aufwand reduzierende Deblitz bislang ausschließlich für die Zweitvertretung auf. Ab dem neuen Jahr trägt er das Trikot des TSV Dörverden, dem aktuellen Tabellenführer der Kreisliga Verden. Ebenfalls in die Kreisliga zieht es Torwart Maximilian Hüster, für den es kein Vorbeikommen an Tim Freund und Keno Rayk Rodel gab. Zukünftig steht Hüster für Germania Walsrode zwischen den Pfosten.