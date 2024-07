FC Verden überzeugt bei Werder-Generalprobe

Auf dem hervorragend gepflegten Rasenplatz am Vinnenweg entwickelte sich eine muntere Begegnung, in der beide Mannschaften den Weg nach vorne suchten. Den ersten Treffer des Abends erzielte FCV-Kapitän Jonas Austermann, der im vergangenen Halbjahr verletzungsbedingt kaum zum Zug kam, in Minute 37 - 0:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Phil Sarrasch und der eingewechselte Nils Lindemann rasch auf 0:3. In der Schlussminute brachte ein Eigentor von Obed Riccard Thiem den 0:4-Endstand.