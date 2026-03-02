FC Verden setzt deutliches Zeichen im Abstiegskampf

Verden begann druckvoll: Hoins eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, als er eine Hereingabe im Strafraum verwertete. Nur fünf Minuten später erhöhte Lindhorst (23.) nach einem schnellen Angriff auf 2:0.

Der FC Verden 04 (11., 22 Punkte) hat das direkte Duell gegen Eintracht Braunschweig II (12., 21 Punkte) deutlich für sich entschieden und damit einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt gemacht. Vor 440 Zuschauern stellte die Mannschaft von Trainer Reiners bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg.

Mit dem dritten Treffer durch Reiners (32.) war die Partie früh entschieden. Kirsch setzte in der 42. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt einer einseitigen ersten Hälfte.

Braunschweig reagiert, aber zu spät

Eintracht Braunschweig II kam mit personellen Veränderungen aus der Kabine und verkürzte unmittelbar nach Wiederanpfiff. Placinta traf in der 47. Minute zum 4:1 und sorgte kurzzeitig für Hoffnung. Verden verwaltete jedoch den Vorsprung kontrolliert und ließ keine ernsthafte Aufholjagd mehr zu.

Auswirkungen auf die Tabelle

Mit dem Sieg verbessert sich der FC Verden 04 auf 22 Punkte und festigt Rang elf. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze wächst, während der Anschluss an das gesicherte Mittelfeld wieder hergestellt ist.

Eintracht Braunschweig II bleibt bei 21 Punkten und rutscht auf Rang zwölf ab. Die Niederlage relativiert den Rückenwind aus dem 3:1-Erfolg beim TuS Bersenbrück am vorherigen Spieltag und verdeutlicht die anhaltende defensive Anfälligkeit der Mannschaft.

Unterschiedliche Ausgangslagen vor dem Spiel

Während Verden nach der wetterbedingten Absage beim Heeslinger SC mit ausgeruhten Kräften in die Partie ging, hatte Braunschweig zuletzt noch einen Achtungserfolg gefeiert. Der Auswärtssieg in Bersenbrück konnte jedoch nicht als nachhaltiger Impuls genutzt werden.

Das Ergebnis unterstreicht die enge Konstellation im Tabellenkeller der Oberliga Niedersachsen. Für Verden bedeutet der Heimsieg eine Stabilisierung im Abstiegskampf. Braunschweig hingegen steht vor der Aufgabe, die defensive Ordnung zu verbessern, um den Abstand zur Gefahrenzone nicht weiter schrumpfen zu lassen.