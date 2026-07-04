FC Verden: Glatter Sieg im zweiten Test Oberligist stellt Klassenunterschied zur Schau von FuPa Lüneburg · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Keine 48 Stunden nach dem 3:1 über den VSK Osterholz-Scharmbeck traf der FC Verden 04 auf einen weiteren Landesligisten. Beim SV Vorwärts Hülsen ließ er von Beginn an keine Zweifel am Erfolg aufkommen und erfreute sich an fünf verschiedenen Torschützen.

Der überlegende Auftritt spiegelte sich nach 21 Minuten erstmals im Resultat wider, als Neuzugang Milan Berenschot - bereits am Mittwoch doppelt erfolgreich - einen Elfmeter zum 0:1 verwandelte. Noch vor der Pause schafften die Reiterstädter klare Verhältnisse. Ein Doppelschlag durch Kapitän Jonas Austerman sowie den von Egestorf-Langreder verpflichteten Bastian Kamole sorgte für das 0:3. Die frisch in die Vorbereitung eingestiegenen Hausherren wehrten sich nach Kräften, mussten nach dem Seitenwechsel aber noch zwei weitere Tore hinnehmen. Mit Ruwen Albrecht traf ein weiterer Verdener Neuzugang zum 0:4. Für den Schlusspunkt zeigte sich Hauke Wortmann verantwortlich.