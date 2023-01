FC Verden erzielt ein halbes Dutzend Tore Bremen-Ligist Schwachhausen ist ohne Chance

In der Vorwoche gfegten die Reiterstädter en TV Sottrum mit 8:0 vom Platz. Daran knüpften sie beim Bremen-Ligisten umgehend an. Die Weichen auf Sieg stellte die Auswahl von Frank Neubarth zwischen der 18. und 24. Minute. Kevin Brandes per Doppelpack sowie Jan-Ole Müller sorgten für den frühzeitigen 0:3-Vorsprung, der zugleich den Pausenstand darstellte.

Keine 60 Sekunden nach dem Seitenwechsel erhöhte Jalte Finnjan Röpe für die fast auf allen Position veränderten Verdener auf 0:4. Der eingewechselte Mathis Meyer ließ sogar noch das 0:5 folgen. Mit der klaren Führung im Rücken erlaubte sich der Landesligist die ein oder andere Nachlässigkeit. Imsaila Jammeh und Ludwig Voss betrieben etwas Ergebniskosmetik. Spannung kam allerdings nicht mehr auf, da Thomas Celik in der 70. Minute das halbe Dutzend komplettierte.