FC Verden bedient sich erneut in der Junioren-Bundesliga

Sakinc lief nämlich in der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga für die aufgestiegene A-Jugend des Blumenthaler SV auf. Dort absolvierte er die letzten drei Begegnungen, in denen sich die Nordbremer Rang eins noch vor Eintracht Braunschweig oder Hansa Rostock sicherten. Zuvor musste der eigentliche Kapitän, der in der abgelaufenen Spielzeit auch sieben Bremen-Liga-Partien absolvierte, aufgrund von Leistenproblemen langfristig aussetzen.

Seine erste komplette Saison bei den Erwachsenen wird Sakinc beim FC Verden 04 erleben. „Fatih hat bei uns im Probetraining einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er findet in allen Situationen Lösungen mit Ball. An die Körperlichkeit im Herrenbereich wird er sich schnell gewöhnen, da sind wir und sicher", so der sportliche Leiter Philipp Breves in der Vereinsmitteilung. In Reihen der Reiterstädter trifft Sakinc auf Torhüter Keno Rayk Rodel, mit dem zuletzt in Blumenthal noch zusammenspielte. Darüber hinaus verpflichteten die Verantwortlichen mit Jerrit Lindhorst und Piet Freiberg (beide Werder Bremen U19) zwei weitere Akteure, die frisch aus der höchsten Spielklasse der A-Junioren kommen.