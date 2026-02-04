FC Verden 04 verlängert mit drei Leistungsträgern

– Foto: Lennart Blömer

Der FC Verden 04 arbeitet daran, sich in der Oberliga zu etablieren. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt er auf Kontinuität im Kader. Nun bekam er von gleich drei Führungsspielern die Zusage für ein weiteres Jahr.

Am heutigen Mittwoch verkündete die Reiterstädter nämlich den Verbleib von Jonas Austermann, Jannis Niestädt und Phil Sarrasch. Besonders erstgenannter besitzt eine enge Bindung zum Verein, wird er doch in seine zehnte Saison gehen. Der 26-Jährige fungiert seit einiger Zeit als Kapitän und ging zudem immer mit starken Leistungen voran. So wurde er immer wieder - attraktive Angebote lagen zweifellos vor - mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, blieb dem FC Verden 04 aber stets treu. Auch in der laufenden Spielzeit steuerte Austermann schon neun Scorerpunkte in 16 Partien bei.

Ebenfalls ein hohes Ansehen im Team besitzt Jannis Niestädt, der defensiv das Kommando inne hat. Er trägt seit 2023 das Trikot der Reiterstädter und fungiert mittlerweile nebenbei als Teammanager. Erst seit zwei Jahren ist wiederum Phil Sarrasch in Verden aktiv. Bislang hielt sich der bereits in der Regionalliga spielende Flügelspieler im Herrenbereich aber bei keinem anderen Klub länger auf.