FC Verden 04 stellt sportliche Leitung neu auf

– Foto: Lennart Blömer

Sajieh Jaber wechselte erst im Winter als Assistent von Cheftrainer Bastian Reiners zum FC Verden 04. Nun rückt er in eine noch zentralere Rolle.

Am gestrigen Montag verkündete der Oberligist, dass Jaber zur neuen Saison als sportlicher Leiter fungieren wird. Damit löst er Nicolas Brunken ab, der zukünftig kürzertreten wird. „Ohne FCV geht bei mir nicht, aber die Aufgaben der sportlichen Leitung werden nicht weniger, meine Zeit in diesem Bereich durch berufliche Verpflichtungen allerdings schon", erklärte der langjährige Verantwortliche.

Jaber wird sich zukünftig mit Sportvorstand Philipp Breves sowie Teammanager Jannis Niestädt - zugleich als Innenverteidiger fester Bestandteil des Kaders - um die Mannschaftszusammenstellung kümmern. Erst im Winter schloss er sich dem FC Verden 04 an, unterstützt seitdem Chefcoach Bastian Reiners tatkräftig. In der neuen Saison wird Reiners mit Oliver Warnke - momentan noch spielender Co-Trainer beim Ligakonkurrenten Heeslingen - ein gleichberechtigtes Trainerduo bilden.