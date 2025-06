FC Verden 04 präsentiert ersten Neuzugang

Die Reiterstädter schafften den Klassenerhalt in der umkämpften Oberliga ebenfalls am letzten Spieltag. In der kommenden Spielzeit werden sie auf einen Großteil des bisherigen Kaders zurückgreifen. Der ersten Neuzugang heißt Hauke Wortmann, dessen Verpflichtung der Verein am heutigen Montag bekanntgab. Er empfahl sich mit 15 Saisontoren beim TSV Etelsen für höhere Aufgaben.

„Hauke hat ein extrem spannendes Spielerprofil. Er ist mit seinen jungen Jahren bei den Schlossparkkickern zu einem extrem gefährlichen Stürmer gereift. Wir freuen uns natürlich umso mehr, dass er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung bei uns in Verden gehen möchte. Sein extremes Tempo und die Körperlichkeit werden uns definitiv weiterbringen, da sind wir uns alle sicher", so der sportliche Leiter Philipp Breves über Wortmann, der im Herrenbereich bislang ausschließlich das Etelser Trikot trug.