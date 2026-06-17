FC Verden 04: Neuzugang aus den Niederlanden!

– Foto: Lennart Blömer

Der FC Verden 04 setzt seine Transferoffensive weiter fort. Mit Milan Berenschot präsentierte er einen Akteur, für den der deutsche Fußball komplettes Neuland ist.

Der Angreifer wechselt nämlich aus der U21 des niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles, der sich in der abgelaufenen Spielzeit in der Europa League unter anderem mit dem VfB Stuttgart duellierte, in die Reiterstadt. „Milan hat dieses Gespür, das man als Stürmer nicht wirklich lernen kann. Ich bin mir sicher, dass er für uns in der Offensive eine ganz neue Alternative darstellt", so der für den Transfer verantwortliche sportliche Leiter Sajieh Jaber in der Vereinsmitteilung.

Der bislang ausschließlich in niederländischen Nachwuchsligen aktive Berenschot genoss eine sehr gute Ausbildung, gehörte sogar einmal dem Spieltagskader der Profimannschaft an. Zur neuen Saison folgt der endgültige Schritt in den Erwachsenenbereich. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Ich möchte mich jetzt im deutschen Fußball beweisen", so der 1,79 Meter großgewachsene Rechtsfuß.