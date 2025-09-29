FC Verden 04 mit nächster Heimgala!

Der FC Verden 04 befindet sich in Hochform. Erneut fegte er auf eigener Anlage seinen Kontrahenten vom Platz. Der Sieg über den SC Spelle-Venhaus war schon zur Halbzeitpause so gut wie eingetütet.

Schon vor zwei Wochen stellten die Reiterstädter beim 6:0 über Wolfenbüttel im ersten Abschnitt die Weichen auf Sieg. Diesmal dauerte es 13 Minuten, ehe Kapitän Jonas Austermann das 1:0 erzielte. Vor über 400 Zuschauenden gab der FCV in der Folge weiter den Ton an. Ein wunderbarer Spielzug brachte den zweiten Treffer durch Philipp Eggert (37.). Noch vor der Pause stellte Fatih Sakinc sogar auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Piet Freiberg sogar noch auf 4:0. Darüber hinaus parierte Keno Rayk Rodel, der im munteren Wechselspiel mit Tim Freund wieder an der Reihe war, einen Elfmeter von Jan-Luca Ahillen.