FC Verden 04: Klassenerhalt dank der besseren Tordifferenz

Auf dem Spielfeld kamen die Gäste vor rund 250 Zuschauenden dem Führungstreffer vor allem im ersten Abschnitt nahe. Kurz nach dem Seitenwechsel gerieten sie allerdings in Rückstand. Infolge eines Eckballs vollendete Pino Ballerstedt zum 1:0 (53.). Anschließend kontrollierte der Zweitplatzierte, der in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord antreten wird, das Geschehen. Joshua Siegert sorgte per Foulelfmeter für die Entscheidung - 2:0.

Der FC Verden 04 konnte die 14. Saisonniederlage schnell verkraften. Denn er wird in der kommenden Saison erneut in der Oberliga antreten dürfen. Den Ausschlag gab letztlich die um neun Tore bessere Tordifferenz gegenüber dem MTV Wolfenbüttel, der ebenfalls 38 Punkte einsammelte.

In der kommenden Spielzeit erhält der im Winter für Tim Ebersbach eingesprungene Spielertrainer Bastian Reiners Unterstützung durch Oliver Warnke (bislang Heeslinger SC). Der Kader wird sich auf einigen Positionen verändern. Die Reiterstädter verkündeten am gestrigen Abend bereits die Abgänge von Torhüter Tim Freund, Max Jäger (TSV Etelsen), Kevin Brandes und Robert Posilek.