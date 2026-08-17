FC Velden-Eberspoint kommt gegen Dietfurt nicht über ein 1:1 hinaus +++ Patrick Selmeier bringt den FCVE nach dem Seitenwechsel in Führung - Gärtner kontert per Standard +++ von MP/FCVE · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Mit einem 1:1 Unentschieden mussten sich die Vilstllöwen am Freitagabend begnügen gegen Dietfurt. – Foto: Thomas Martner

Der FC Velden-Eberspoint und die DJK TSV Dietfurt trennen sich nach einer umkämpften Partie mit 1:1. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen für die Gäste und Chancen auf beiden Seiten erwischte der FCVE einen starken Start in den zweiten Durchgang: Patrick Selmeier brachte die Hausherren in der 48. Minute nach einer starken Spieleröffnung von Rupprecht mit 1:0 in Führung. Dietfurt schlug jedoch nach einer Ecke zurück und kam durch Tobias Gärtner zum Ausgleich, ehe beide Mannschaften in der Schlussphase noch Möglichkeiten zum Sieg hatten.

Es wurde das erwartet schwere Heimspiel gegen die DJK TSV Dietfurt, in das der FCVE laut Trainer Kirschner zunächst gut hineinfand. Die Hausherren konnten Druck erzeugen und sich immer wieder in der Hälfte der Gäste festsetzen. Mitte der ersten Halbzeit ging allerdings etwas der Zugriff gegen den Ball verloren, die Abstände wurden größer und Dietfurt kam dadurch besser ins Spiel. Gerade bei Standardsituationen blieb der Gast gefährlich – und hatte kurz vor der Pause mit zwei Lattentreffern die besten Gelegenheiten zur Führung. Auf der anderen Seite verpasste es der FCVE, früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Bereits Tobias Holzner hatte nach zwölf Minuten die große Chance auf die Führung, ehe Patrick Selmeier kurz vor der Pause alleine auf Dietfurts Keeper zulief, dort aber ebenfalls scheiterte.

Patrick Selmeier brachte den FCVE kurz nach der Pause in Führung. Nur wenige Zeigerumdrehungen später fing man sich aber nach einem Standard den 1:1 Ausgleich. – Foto: Thomas Martner