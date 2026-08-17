FC Velden-Eberspoint kommt gegen Dietfurt nicht über ein 1:1 hinaus

Der FC Velden-Eberspoint und die DJK TSV Dietfurt trennen sich nach einer umkämpften Partie mit 1:1. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen für die Gäste und Chancen auf beiden Seiten erwischte der FCVE einen starken Start in den zweiten Durchgang: Patrick Selmeier brachte die Hausherren in der 48. Minute nach einer starken Spieleröffnung von Rupprecht mit 1:0 in Führung. Dietfurt schlug jedoch nach einer Ecke zurück und kam durch Tobias Gärtner zum Ausgleich, ehe beide Mannschaften in der Schlussphase noch Möglichkeiten zum Sieg hatten.
Es wurde das erwartet schwere Heimspiel gegen die DJK TSV Dietfurt, in das der FCVE laut Trainer Kirschner zunächst gut hineinfand. Die Hausherren konnten Druck erzeugen und sich immer wieder in der Hälfte der Gäste festsetzen. Mitte der ersten Halbzeit ging allerdings etwas der Zugriff gegen den Ball verloren, die Abstände wurden größer und Dietfurt kam dadurch besser ins Spiel. Gerade bei Standardsituationen blieb der Gast gefährlich – und hatte kurz vor der Pause mit zwei Lattentreffern die besten Gelegenheiten zur Führung.
Auf der anderen Seite verpasste es der FCVE, früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Bereits Tobias Holzner hatte nach zwölf Minuten die große Chance auf die Führung, ehe Patrick Selmeier kurz vor der Pause alleine auf Dietfurts Keeper zulief, dort aber ebenfalls scheiterte.
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FCVE dann deutlich verbessert und belohnte sich schnell: Patrick Selmeier traf in der 48. Minute zum verdienten 1:0. „Nach der Pause kommen wir sehr gut aus der Kabine und erzielen das verdiente 1:0, was uns sehr viel mehr Sicherheit gab“, so Kirschner. Doch statt den angeschlagenen Gegner endgültig unter Druck zu setzen, schenkte man Dietfurt mit einer weiteren Ecke genau das Mittel, über das die Gäste zuvor immer wieder gefährlich geworden waren. Niklas Leitner nutzte die zweite Ecke zum 1:1-Ausgleich.
In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der FCVE hatte weiterhin seine Möglichkeiten, Dietfurt verteidigte jedoch leidenschaftlich und war selbst nicht ungefährlich. Einen Freistoß von Dominik Leitner entschärfte Kilian Rupprecht stark zur Ecke, während auf der Gegenseite unter anderem ein abgeblockter Abschluss von Cedric Gruber und mehrere Standards nicht zum zweiten Treffer führten.
Kirschner zeigt sich entsprechend selbstkritisch: „Dietfurt verteidigte dann mit Mann und Maus leidenschaftlich und wir können uns leider trotz sehr guter Chancen nicht belohnen. Uns fehlt im letzten Drittel derzeit die Cleverness, das Selbstverständnis und die Leichtigkeit – hier müssen wir zielstrebiger und geradliniger agieren, dann platzt auch der Knoten bald.“
Trotz deutlicher Leistungssteigerung nach der Pause und einer insgesamt ordentlichen Vorstellung muss sich der FCVE mit einem Punkt begnügen. Vor allem die mangelnde Konsequenz im letzten Drittel und die anfällige Verteidigung bei Standards verhinderten den erhofften Heimsieg.