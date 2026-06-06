FC Vatan startet Neuaufbau mit acht Neuzugängen

Der FC Vatan treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison mit Hochdruck voran. Gleich acht Neuzugänge stellte der Verein in den vergangenen Tagen vor. Auffällig dabei: Neben erfahrenen Spielern setzt der Klub insbesondere auf junge Talente aus der Region, die bereits höherklassige Erfahrungen sammeln konnten.
Zu den vielversprechenden Neuzugängen zählt Zia Muztaryar, der von der JSG Helmstedt U19 nach Königslutter wechselt. Der Offensivspieler war zuvor bereits für die JSG Schöningen in der Landesliga aktiv und gehörte anschließend bei der JSG Helmstedt zum Stammpersonal. Darüber hinaus kam er in der vergangenen Saison bereits auf zwölf Einsätze für die erste Mannschaft des Helmstedter SV. Der FC Vatan hebt insbesondere sein Tempo, seine Zweikampfstärke und seine Schusstechnik hervor.
Mit Osman Sahin kommt ein weiteres Talent aus der U19 der JSG Helmstedt. Der vielseitig einsetzbare Spieler kann sowohl in der Defensive als auch in offensiveren Rollen eingesetzt werden. Seine körperliche Präsenz, seine technischen Fähigkeiten und seine Flexibilität machten ihn für die Verantwortlichen zu einem begehrten Kandidaten.
Ebenfalls von der JSG Helmstedt stößt der 18-jährige Angreifer Devran Sahin zum Verein. Der Stürmer war bereits seit seinem 15. Lebensjahr eng mit dem FC Vatan verbunden und trainierte regelmäßig bei den Erwachsenen mit. In der Bezirksliga gehörte er bei der JSG Helmstedt zu den festen Größen im Angriff. Der Verein beschreibt ihn als klassischen Mittelstürmer mit starker Physis und der Fähigkeit, sich Chancen eigenständig zu erarbeiten.
Neben den jungen Spielern verstärkt sich der FC Vatan auch mit mehreren Akteuren, die bereits über umfangreiche Erfahrung im Herrenbereich verfügen.
Von Viktoria Königslutter wechselt Jorrit Scholz nach Königslutter. Der Defensivallrounder wird nicht nur als Spieler aktiv sein, sondern zusätzlich den Bereich Kraft und Kondition im Trainerstab unterstützen. Für den Verein ist Scholz kein Unbekannter: Bereits im vergangenen Jahr gehörte er zur Alten-Herren-Mannschaft des FC Vatan, die Meisterschaft und Herd Cup ohne Punktverlust gewann.
Mit ihm kommt auch Lennard Härtl von Viktoria Königslutter. Der 26-Jährige wurde in der vergangenen Saison zwar durch Verletzungen ausgebremst und absolvierte lediglich elf Einsätze, gilt jedoch als wichtiger Bestandteil seines bisherigen Teams. Seine Stärken liegen vor allem in seiner Kreativität, seinem Passspiel und seiner Ballkontrolle. Einsetzbar ist er sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen.
Für zusätzliche Offensivkraft soll künftig Sekouba Sylla sorgen. Der Angreifer wechselt von der dritten Mannschaft der FSV Schöningen zum FC Vatan. Mit 26 Toren in 22 Spielen gehörte er zu den entscheidenden Akteuren beim Aufstieg seines bisherigen Teams. Zudem absolvierte er mit 1871 Einsatzminuten die meisten Spielminuten seiner Mannschaft.
Ein bekanntes Gesicht kehrt derweil zurück. Dario Cendamo kommt vom Kreisliga-Aufsteiger Bosporus Peine zurück zum FC Vatan, für den er bereits zwischen 2020 und 2022 aktiv war. Zuvor spielte er unter anderem beim VfB Peine, den Freien Turnern Braunschweig, dem BSV Ölper und Vahdet Braunschweig. Der technisch starke Mittelfeldspieler soll mit seiner Spielübersicht und Erfahrung eine Führungsrolle innerhalb der jungen Mannschaft übernehmen.
Als Königstransfer kann die Verpflichtung von Selim Karim Sabit bezeichnet werden. Der vielseitige Spieler kommt vom BSC Acosta Braunschweig und bringt trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits Erfahrungen aus der Oberliga Niedersachsen sowie der Bezirksliga mit. Während seiner Zeit bei der FSV Schöningen gehörte er überwiegend der U19 an, kam aber bereits im Herrenbereich zum Einsatz. Seine technische Qualität, seine Schnelligkeit und seine Spielintelligenz machen ihn zu einer der prominentesten Neuverpflichtungen des Vereins.