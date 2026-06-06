FC Vatan startet Neuaufbau mit acht Neuzugängen Vom Jugendtalent bis zum erfahrenen Führungsspieler: Der Klub aus Königslutter stellt die Weichen für die kommende Saison und setzt auf eine Mischung aus Perspektive und Erfahrung. von red · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

Vom BSC Acosta Braunschweig wechselt Selim Karim Sabit zum FC Vatan. – Foto: FC Vatan

Der FC Vatan treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison mit Hochdruck voran. Gleich acht Neuzugänge stellte der Verein in den vergangenen Tagen vor. Auffällig dabei: Neben erfahrenen Spielern setzt der Klub insbesondere auf junge Talente aus der Region, die bereits höherklassige Erfahrungen sammeln konnten.

Zu den vielversprechenden Neuzugängen zählt Zia Muztaryar, der von der JSG Helmstedt U19 nach Königslutter wechselt. Der Offensivspieler war zuvor bereits für die JSG Schöningen in der Landesliga aktiv und gehörte anschließend bei der JSG Helmstedt zum Stammpersonal. Darüber hinaus kam er in der vergangenen Saison bereits auf zwölf Einsätze für die erste Mannschaft des Helmstedter SV. Der FC Vatan hebt insbesondere sein Tempo, seine Zweikampfstärke und seine Schusstechnik hervor. Mit Osman Sahin kommt ein weiteres Talent aus der U19 der JSG Helmstedt. Der vielseitig einsetzbare Spieler kann sowohl in der Defensive als auch in offensiveren Rollen eingesetzt werden. Seine körperliche Präsenz, seine technischen Fähigkeiten und seine Flexibilität machten ihn für die Verantwortlichen zu einem begehrten Kandidaten.

Ebenfalls von der JSG Helmstedt stößt der 18-jährige Angreifer Devran Sahin zum Verein. Der Stürmer war bereits seit seinem 15. Lebensjahr eng mit dem FC Vatan verbunden und trainierte regelmäßig bei den Erwachsenen mit. In der Bezirksliga gehörte er bei der JSG Helmstedt zu den festen Größen im Angriff. Der Verein beschreibt ihn als klassischen Mittelstürmer mit starker Physis und der Fähigkeit, sich Chancen eigenständig zu erarbeiten. Erfahrung und Führungsqualität für das Projekt Neben den jungen Spielern verstärkt sich der FC Vatan auch mit mehreren Akteuren, die bereits über umfangreiche Erfahrung im Herrenbereich verfügen.