FC Vatan holt Semih Kurtoglu

Der Wechsel erfolgt spät in der Vorbereitung. Kurtoglu bringt Erfahrung aus der Jugend des VfL Wolfsburg und des TSV Havelse sowie aus mehreren Stationen im Herrenbereich mit.

Der FC Vatan hat seinen Kader kurz vor dem Saisonstart noch einmal ergänzt. Semih Kurtoglu wechselt vom VfB Rot-Weiß Braunschweig zum FC Vatan.

Kurtoglu war in seiner Jugend unter anderem beim VfL Wolfsburg und beim TSV Havelse aktiv. Damit verfügt der Neuzugang über Erfahrung aus zwei Vereinen, die im Nachwuchsfußball überregional bekannt sind.