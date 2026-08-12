FC Vatan holt Semih Kurtoglu

Der Wechsel erfolgt spät in der Vorbereitung. Kurtoglu bringt Erfahrung aus der Jugend des VfL Wolfsburg und des TSV Havelse sowie aus mehreren Stationen im Herrenbereich mit.
Der FC Vatan hat seinen Kader kurz vor dem Saisonstart noch einmal ergänzt. Semih Kurtoglu wechselt vom VfB Rot-Weiß Braunschweig zum FC Vatan.
Kurtoglu war in seiner Jugend unter anderem beim VfL Wolfsburg und beim TSV Havelse aktiv. Damit verfügt der Neuzugang über Erfahrung aus zwei Vereinen, die im Nachwuchsfußball überregional bekannt sind.
Auch im Herrenbereich hat der Spieler bereits für mehrere Klubs gespielt. Zu seinen Stationen gehören Lupo Martini Wolfsburg, Türk Gücü Helmstedt und Germania Bleckenstedt.
Der FC Vatan schließt mit dem Wechsel seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Schlussphase der Vorbereitung noch einmal ab. Der Verein bezeichnet die Verpflichtung als deutliche Aufwertung des Kaders.
Für Kurtoglu ist es zugleich der nächste Schritt nach seinen bisherigen Stationen im Braunschweiger und Wolfsburger Fußball.