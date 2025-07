FC Vaduz gegen TSV 1860 heute LIVE: Lassen sich die Löwen vom Investoren-Wirbel beeinflußen?

Der TSV 1860 München testet am heutigen Samstagnachmittag in der Schweiz gegen den FC Vaduz. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie aus Chur.

München – Zur Abwechslung mal wieder etwas Sportliches rund um den Traditionsklub aus Giesing. Die Mannschaft von Patrick Glöckner tritt heute Nachmittag in Chur (Schweiz) gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein an. Der Klub aus dem Fürstentum spielt in der eidgenössischen „Challenge League“, der 2. Liga der Schweiz. Morgen steht dann das mit Spannung erwartete Fanfest an der Grünwalder Straße 114 an.

Die Euphorie rund um das Team mit den beiden nach Bayern zurückgekehrten Routiniers Florian Niederlechner und Kevin Volland war zuletzt riesig. Die Ergebnisse der Vorbereitung können sich sehen lassen. Nach fünf Siegen gegen den TSV Grafenau (10:0), den TSV Weyarn (15:0), Eintracht Bamberg (5:0), SV Oberbank Ried (5:0) und SKU Amstetten (1:0) kassierte das Löwenrudel am vergangenen Freitag gegen Slovan Liberec mit 0:1 die erste Niederlage.