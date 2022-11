FC Uster Frauen: Besser geht nicht! 3. Liga, Gruppe 1: Rückblick zur Vorrunde

Das Team konnte sich im Verlauf dieser Vorrunde neues Selbstbewusstsein erspielen, viele Erfolge feiern und es wuchs noch stärker zusammen.

Jedes Spiel brachte Herausforderungen mit sich. Das Team arbeitete mit dem Staff nach jedem Spiel und in jedem Training an Schwierigkeiten, Spielformen, Spielverhalten und verbesserte sich so stetig.

Ein grosses Dankeschön an den Staff, welcher nie aufgehört hat an uns zu glauben und zu arbeiten und ständig einen unermüdlichen Einsatz zeigte. Danke an den Vorstand, welcher immer hinter uns stand und uns unterstützte. Und ein riesengrosses Danke an dieses super Team, welches gezeigt hat was in uns steckt, ständig versucht hat sich zu verbessern und immer weitergekämpft hat.