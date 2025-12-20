FC Unterjettingen stürmt voran, TV Nebringen bleibt makellos

Zwei Abende, vier Gruppen, zwölf Minuten pro Spiel – und eine Halle, die den Hallenfußball nicht nur beherbergt, sondern ihn spürbar macht. Das Gäufeldener Hallenturnier um den Wanderpokal der Gemeinde hat am gestrigen Freitag und am heutigen Samstag in der Hermann-Wolf-Halle in Nebringen seine Vorrunde abgeschlossen. Es waren Stunden, in denen Tore wie Nadelstiche setzten, Serien wuchsen und Tabellen plötzlich klare Konturen bekamen. Der FC Unterjettingen dominierte die Gruppe A, die Sportfreunde Kayh gewannen die Gruppe B, der TV Nebringen marschierte durch die Gruppe C – und in der Gruppe D lieferten sich der SV Nufringen und der VfL Herrenberg ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Das Turnier folgt einer einfachen, harten Logik: Zwölf Minuten Spielzeit, enge Taktung, keine langen Erholungsphasen. Wer schläft, wird in der Halle überholt. Am gestrigen Freitag wurden die Gruppen A und B ausgespielt, am heutigen Samstag folgten die Gruppen C und D. Nach diesen ersten beiden Tagen steht fest, welche Teams ihre Vorrunden überstanden haben und welche bereits aus dem Wettbewerb gehen mussten. Die Vorrunde war damit nicht bloß ein Vorspiel, sondern bereits ein erster Prüfstein für Nerven, Effizienz und Widerstandsfähigkeit.

Gruppe A: Unterjettingen setzt den Ton und bleibt vorne

Der FC Unterjettingen hat sich in der Gruppe A an die Spitze gespielt – mit 10 Punkten und 12:6 Toren. Es war ein Auftritt, der sich aus Ergebnissen zusammensetzte, die in der Halle Gewicht haben. Der Turnierabend begann für Unterjettingen mit einem 3:3 gegen die SG Gäufelden, ein Start ohne Sicherheitsnetz. Doch danach folgten die klaren Zeichen: 4:2 gegen Sportfreunde Kayh II, 3:0 gegen den SV Deckenpfronn und schließlich 2:1 gegen Sportfreunde Gechingen. Vier Spiele, drei Siege – und am Ende der Platz ganz oben.

Deckenpfronn blieb der hartnäckigste Verfolger. 9 Punkte und 14:4 Tore sind eine Bilanz, die aufhorchen lässt: 5:0 gegen die SG Gäufelden, 3:1 gegen Gechingen, 6:0 gegen Kayh II. Nur gegen Unterjettingen gab es den Bruch, ein 0:3 – und damit die einzige Niederlage, die den Gruppensieg kostete.

Sportfreunde Gechingen sicherten sich mit 6 Punkten und 10:7 Toren Rang drei. Der Abend begann mit einem 4:1 gegen Kayh II, später folgte ein 4:1 gegen die SG Gäufelden. Doch die knappen Niederlagen gegen Deckenpfronn (1:3) und Unterjettingen (1:2) hielten die Tür zur Spitze geschlossen.

Für die SG Gäufelden blieb es bei 4 Punkten und 7:13 Toren. Das 3:3 gegen Unterjettingen und der 3:1-Sieg gegen Kayh II verhinderten, dass der Abend völlig kippt – doch die klare 0:5-Niederlage gegen Deckenpfronn und das 1:4 gegen Gechingen zeigten die Härte dieser Gruppe.

Kayh II ging ohne Punktgewinn aus dem Freitag (0 Punkte, 4:17 Tore). Das Team erzielte zwar Treffer – etwa beim 2:4 gegen Unterjettingen –, doch der Abend ließ keine Ruhe, keine Inseln, keinen Moment zum Durchatmen.

Gruppe B: Kayh stabilisiert sich – Gültstein bleibt dran

In der Gruppe B setzten sich die Sportfreunde Kayh durch. 7 Punkte, 15:4 Tore – eine Bilanz, die vor allem vom Auftakt getragen wurde: 9:0 gegen die Spielgemeinschaft aus TV Nebringen/SV Bondorf/Öschelbronn/Tailfingen. Es war das Resultat, das die Gruppe sofort in eine Richtung schob. Danach folgte ein 2:2 gegen den TV Gültstein und zum Abschluss ein 4:2 gegen den VfL Oberjettingen.

Gültstein beendete die Vorrunde mit 5 Punkten und 8:5 Toren auf Platz zwei. Das 1:1 gegen Oberjettingen, das 2:2 gegen Kayh und das 5:2 gegen die Spielgemeinschaft waren eine Serie, die Stabilität ausstrahlte und das Weiterkommen absicherte.

Oberjettingen blieb mit 4 Punkten und 6:7 Toren Dritter. Der 3:2-Sieg gegen die Spielgemeinschaft war wichtig, das 2:4 gegen Kayh schmerzte, das 1:1 gegen Gültstein hielt die Hoffnung am Leben.

Die Spielgemeinschaft aus TV Nebringen/SV Bondorf/Öschelbronn/Tailfingen musste dagegen in drei Spielen 17 Gegentore hinnehmen, erzielte nur vier Treffer und blieb ohne Punkt (0 Punkte, 4:17 Tore). Gegen Kayh (0:9) und Gültstein (2:5) wurde die Gruppe zum steilen Berg, den es an diesem Abend nicht zu erklimmen gab.

Samstag, Gruppe C: TV Nebringen marschiert – ohne Gegentor

Der heutige Samstagabend brachte eine Vorrundengruppe, die eine klare Geschichte erzählte. Der TV Nebringen gewann Gruppe C mit 12 Punkten und 12:1 Toren – vier Spiele, vier Siege, und die Defensive blieb nahezu unüberwindbar. Der Start: 3:0 gegen Oberjesingen nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Türkischer SV Herrenberg. Es folgte ein 3:0 gegen TSV Kuppingen und schließlich ein 4:0 gegen Deckenpfronn II. Nebringen ließ in diesen Begegnungen kaum Zweifel daran, wer in dieser Gruppe das Tempo vorgibt.

Türkischer SV Herrenberg wurde Zweiter mit 9 Punkten und 12:7 Toren. Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Nebringen (1:2) stabilisierte sich das Team: 2:0 gegen Kuppingen, 5:3 gegen Oberjesingen und 4:2 gegen Deckenpfronn II.

Oberjesingen landete mit 6 Punkten und 7:9 Toren auf Rang drei. Siege gegen Deckenpfronn II (2:1) und Kuppingen (2:0) standen Niederlagen gegen Nebringen (0:3) und Herrenberg (3:5) gegenüber – ein Turnierabend, der zwischen Aufwind und Rückschlag pendelte.

Deckenpfronn II holte 3 Punkte (5:11 Tore). Der 2:1-Sieg gegen Kuppingen war der Lichtblick, doch gegen Nebringen (0:4) und Herrenberg (2:4) war die Hürde zu hoch. Kuppingen blieb ohne Punkt (0 Punkte, 1:9 Tore) und musste sich in dieser Gruppe in jedem Spiel gegen die Zeit und gegen den Gegner stemmen.

Samstag, Gruppe D: Nufringen und Herrenberg punktgleich – die Tore entscheiden

In der Gruppe D wurde es eng: SV Nufringen und VfL Herrenberg beendeten die Vorrunde punktgleich mit jeweils 7 Zählern. Nufringen hatte dabei das bessere Torverhältnis (10:3) und steht auf Platz eins, Herrenberg folgt mit 12:6 Toren.

Der direkte Vergleich endete 2:2 – ein Ergebnis, das wie ein Versprechen wirkte: Diese Gruppe wird sich nicht früh entscheiden. Herrenberg setzte später ein klares Ausrufezeichen mit einem 6:2 gegen den FV Mönchberg und gewann 4:2 gegen SG Gäufelden II. Nufringen antwortete mit einem 5:1 gegen Gäufelden II und einem 3:0 gegen Mönchberg. Beide Teams marschierten, beide ließen wenig liegen – und am Ende trennten sie nur Nuancen in der Tordifferenz.

Gäufelden II und Mönchberg kamen jeweils auf 1 Punkt. Das direkte Duell endete 1:1. Doch gegen Nufringen und Herrenberg war der Abstand an diesem Abend sichtbar: Gäufelden II unterlag Nufringen 1:5 und Herrenberg 2:4, Mönchberg verlor 0:3 gegen Nufringen und 2:6 gegen Herrenberg.

Bilanz nach zwei Tagen: Die Vorrunde ist beendet, die Bühne ist bereitet

Nach zwei Tagen steht das Feld, das sich in die nächste Turnierphase gespielt hat. Unterjettingen führt die Gruppe A an, Kayh die Gruppe B, Nebringen die Gruppe C, Nufringen die Gruppe D – und hinter den Spitzenreitern haben sich Deckenpfronn, Gültstein, Türkischer SV Herrenberg und VfL Herrenberg in Stellung gebracht. Die Vorrunde ist abgeschlossen, die Rollen sind verteilt, die Luft wird dünner.

Am morgigen Sonntag wartet der nächste Schritt: neue Dreiergruppen, danach Viertelfinale, Halbfinale und Finale.