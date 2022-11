FC Unterföhring: Später Ausgleich nach 90 Minuten Fußballparty

Unterföhring – Nach zuletzt zwei Siegen wurde der Aufschwung des FC Unterföhring etwas abgeschwächt, aber das ging diesmal in Ordnung. Bei dem 3:3 (0:1) zu Hause gegen den SB Chiemgau Traunstein, erzielten die Unterföhringer erst spät den Ausgleich in einem tollen Fußballspiel.

FCU-Interimstrainer Marc Holweck hatte seine Mannschaft ziemlich gut auf einen recht berechenbaren Gegner eingestellt. Traunstein spielt viel bis alles mit langen Bällen, aber das eben in Perfektion. Und so entwickelte sich auf dem Kunstrasen ein spannendes Match ohne Leerlauf.

In der ersten Halbzeit hatte das Spektakel noch Luft nach oben und die 1:0-Führung der Gäste durch den Treffer von Mevlud Sherifi (30.) war durchaus verdient. Traunstein hatte mehr vom Spiel und ein Chancenplus. Aber schon da lieferten sich beide Teams ein gutes Landesliga-Match.

Nach der Pause gehörte das Spiel dann eine halbe Stunde den Unterföhringern, die richtig schönen Fußball spielten und endlich wieder an den Zauberfußball aus der Vizemeister-Vorsaison erinnerten. Der FCU nahm die Traunsteiner spielerisch komplett auseinander, verpasste es nur, das Spiel zu entscheiden. Mit einem Doppelschlag von Bastian Fischer (55.) und Sali Aliji (57.) gelang die Wende, aber eben nicht die Vorentscheidung. In der Unterföhringer Superphase hätte sich Traunstein auch bei fünf oder sechs Gegentoren nicht beschweren können. Andreas Faber traf einmal den Pfosten und schoss einmal knapp daneben. Auch Sali Aliji hatte noch eine hundertprozentige Chance, um aus einem Tor ein Doppelpack zu machen. Es hat Spaß gemacht, dem FCU zuzusehen.

Allerdings verpasste Unterföhring die Vorentscheidung und das bestrafte Traunstein mit einer neuerlichen Ergebniswende aus dem Nichts. Einmal war die Defensive unaufmerksam und das nutzte der langjährige Regionalliga-Torjäger Danijel Majdancevic (1860 Rosenheim) zum Ausgleich (75.) Kenan Smajlovic brachte den Gast in Front (86.).

Dann gab es aber doch noch etwas Gerechtigkeit durch einen Foulelfmeter, den Bastian Fischer ganz souverän verwertete. Kurz zuvor wurde Patrick Nirschl eingewechselt, um mit Einzelaktionen Freistöße herauszuholen. In dem Fall nahm Nirschl ein Foulangebot im Strafraum clever an und ermöglichte den neuerlichen Ausgleich in den 90 Minuten Fußballparty. (NICO BAUER)

FC Unterföhring - SB Chiemgau Traunstein 3:3 (0:1).

FCU: Fritz - Priewasser (46. Arifovic), S. Bahadir, Schrödl - B. Bahadir (77. Ehret), T. Arkadas, Siebald, Fischer, A. Arkadas - Faber, Aliji (81. Nirschl).

Tore: 0:1 Sherifi (30.), 1:1 Fischer (55.), 2:1 Aliji (57.), 2:2 Majdancevic (75.), 2:3 Smajlovic (86.), 3:3 Fischer (87., Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Tobias Kinberger (Neugablonz) – Zuschauer: 50.