FC Unterföhring lässt reichlich Torchancen liegen

Eigentlich wäre es ganz leicht gewesen, den positiven Trend der vergangenen Spiele fortzusetzen, aber der FC Unterföhring ließ eine reichliche Anzahl von Torchancen liegen. Dazu hat der Fußball-Landesligist noch einen Treffer billig hergeschenkt und so gab es eine 0:1 (0:0)-Niederlage im ersten Pflichtspiel gegen den VfB Forstinning.

Unterföhring – In der torlosen ersten Hälfte gegen einen ziemlich unbekannten Gegner ist nicht viel passiert. Der in der Tabelle vorne mitspielende Aufsteiger kam einmal mit durchschnittlicher Torgefahr über die Mittellinie, während die das Spiel kontrollierenden Unterföhringer sich auch nicht entscheidend durchsetzen konnten. Der FCU hatte alles im Griff und wartete geduldig auf die Lücken im Bollwerk der Gäste.

Und dann passierte das, was nicht passieren durfte in so einem zähen Fußballspiel. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff gab es ein Missverständnis zwischen zwei Unterföhringern und Stürmer Abdelilah Erraji ließ sich, alleine auf Sebastian Fritz zulaufend, die Chance nicht entgehen.

Nach dieser kalten Dusche hatten die Unterföhringer in Person von Attila Arkadas und zweimal Sebastian Fischer noch genug Chancen, um die Partie auszugleichen oder mit besserer Effizienz gänzlich zu drehen. Der FCU warf früh alles nach vorne, brachte Forstinning in Schwierigkeiten und der Gast verpasste es, die Konterräume zu nutzen. Und dann gab es noch den finalen Tiefpunkt in einem unglücklichen Match. In der 89. Minute war es eigentlich schon passiert, aber die Millionenchance donnerte Nils Ehret an die Querlatte. Das Tor wäre auch ein kleines Märchen gewesen, bei dem der nach monatelange Verletzungspause kurz zuvor eingewechselte Andreas Faber die wunderbare Vorarbeit leistete. Aber es hatte nicht sollen sein und die Unterföhringer konnten sich nicht wirklich viel vorwerfen außer einem Fehler, der wegen der vergebenen Chancen eben schon einer zu viel war. nb

FC Unterföhring – VfB Forstinning 0:1 (0:0).

FCU: Fritz - Kurtovic, S. Bahadir (48. Sahingöz), Schrödl (87. Faber) - B. Bahadir, Ehret, A. Arkadas (82. Priewasser), T. Arkadas, Nirschl - Fischer, Siebald (82. Heller).

Tor: 0:1 Erraji (51.).

Schiedsrichter: Tobias Spindler (Ostermünchen) – Zuschauer: 100.