FC Unterföhring ist für den Gegner wieder unberechenbar

Mit dem wackeligen, aber hoch unterhaltsamen 3:2-Sieg gegen Dachau haben die Fußballer des FC Unterföhring nach drei Niederlagen die Kehrtwende geschafft. Aber 23 Punkte in 17 Spielen und Tabellenplatz elf ist nicht der Anspruch des Landesligisten, der von seiner Kaderqualität ganz vorne stehen müsste. Mit dem Rückrundenstart gegen den TSV Grünwald an diesem Freitag (19.30, Stadion an der Bergstraße) hat man noch einiges geradezurücken.