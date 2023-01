FC Unterföhring II mit torgefährlichstem Torjägerduo: „Der zweite Platz ist machbar“

Wenn der FC Unterföhring II am 1. Februar in die Vorbereitung startet, dann wird diese unter Aufsicht eines neuen Trainers geschehen. Und doch braucht sich der Coach weder der Mannschaft vorstellen, noch muss er das Team groß kennenlernen.

Unterföhring – „Ich bin ja mit der Hälfte der Jungs aufgewachsen“, sagt Neu-Trainer Marc Holweck. „Und auch die andere Hälfte kenne ich gut.“ Schließlich ist der 25-Jährige seit Langem beim FCU und war zuletzt Co-Trainer des Landesligateams, ehe er im Winter als Chefcoach zur Reserve gewechselt ist, die nach dem Aufstieg im Sommer in der Kreisklasse 2 antritt.

Die Truppe sei eine „super Mannschaft“, betont der neue Coach. „Von Niveau her ist sie ein gutes Kreisklasse-Team, das auch in der Kreisliga mitspielen könnte.“ Genau das hat die FCU-Reserve bisher in dieser Saison unter Beweis gestellt. Als Aufsteiger holte die Elf von Trainer Stefan Beer – er hat mit Holweck die Rollen gewechselt und ist jetzt Co-Trainer des Landesligateams – 24 Punkte aus 14 Spielen. Als Tabellendritter überwintert Unterföhring nur zwei Zähler hinter dem Relegationsrang. „Ich denke, der zweite Platz ist machbar“, gibt sich Marc Holweck zuversichtlich. „Aber die Relegation ist für uns kein Muss.“

Personell kann der Coach auf die bisherigen Kräfte setzen; im Winter hat es weder Zu- noch Abgänge gegeben. Ohnehin sei der Kader bereits „enorm groß“, sagt Holweck. „Und siebzig Prozent von den Jungs spielen schon seit der C-Jugend zusammen.“ Dass etliche von ihnen gute Freunde von ihm sind, berge natürlich Konfliktpotenzial, räumt der Coach ein. „Aber ich werde das klar trennen: Auf dem Platz bin ich nur der Trainer, und die Freundschaft ruht.“

Unterstützt wird Marc Holweck bei seinem ersten Chefcoachjob im Herrenbereich von Co-Spielertrainer Tobias Oberrieder. Der 28-Jährige ist zugleich Bestandteil des torgefährlichsten Angriffsduos in der Kreisklasse 2: Während Oberrieder bereits achtmal eingenetzt hat, kommt Maick Antonio gar auf ligaweit unübertroffene 15 Treffer. (PATRIK STÄBLER)