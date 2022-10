Kurzeinsatz möglich: Andreas Faber (rechts) könnte in Brunnthal von der Bank kommen. – Foto: Gerald Förtsch/Archiv

FC Unterföhring besteht Charaktertest Zurück im Stadion an der Bergstraße sorgt der FCU beim 3:2 gegen den ASV Dachau für ein erfolgreiches Spektakel

Da ist wieder der gute, alte FC Unterföhring, wie man ihn kennt. Bei der Rückkehr in das wieder bespielbare Stadion an der Bergstraße gab es vorne wie hinten Spektakel und am Ende machte der Fußball-Landesligist ein Tor mehr als der Gegner. Mit 3:2 (1:1) gewann er gegen den ASV Dachau das letzte Vorrundenspiel und hat sich vom Tabellenkeller wieder etwas entfernt.