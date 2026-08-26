FC Unterföhring will Bergstraße zur Heimfestung machen

Zurück zum dominanten Spiel: Erik Baer (l.) und der FC Unterföhring haben ihre Niederlagenserie mit dem 1:1 in Forstinning beendet. – Foto: brouczek

Nach drei Niederlagen und einem Unentschieden empfängt der FCU am Mittwoch den FC Schwabing. Beide Teams haben nach sechs Spielen nur sieben Punkte auf dem Konto.

„Wir wollen an der Bergstraße die Heimfestung wieder aufbauen“, sagt Co-Trainer Vincenz Heller, der in den vergangenen Tagen den urlaubenden Cheftrainer Andreas Faber vertrat. Mit zwei Siegen aus drei Heimspielen haben die Unterföhringer zumindest schon einmal eine kleine Basis gelegt. Nach der letzten Saison ist es neben dem höchsten Ziel „FCU-Fußball“ das zweite Vorhaben, zu Hause wieder eine Macht zu werden.

Nach drei Niederlagen war das 1:1 zuletzt bei der Spitzenmannschaft VfB Forstinning für die Fußballer des FC Unterföhring ein großer Fortschritt. Nun sollte aber wieder einmal ein Sieg gegen den FC Schwabing (Mittwoch, 19.30 Uhr) her, um den Anschluss an das breit gefächerte Mittelfeld der Landesliga Südost zu halten.

Vincent Heller macht deutlich, dass der entscheidende Faktor für den Weg zurück in die Erfolgsspur die eigene Leistung ist. „In dieser Liga sind die Spiele alle ähnlich und in der Regel 50:50“, sagt der Assistenztrainer, der zusammen mit Sebastian Fritz die Vorbereitungen des Spiels übernahm. „Wir wollen wieder zurückfinden zu einem dominanten Spiel mit viel Ballbesitz“, sagt Heller.

Bei dem großen Konkurrenzkampf im Kader des FCU gibt es in der noch jungen Saison auch schon die ersten Gewinner. Razvan Marian wurde in der vergangenen Saison im zentralen, defensiven Mittelfeld eingesetzt und fand nun eine neue Position auf der offensiven Außenbahn. Trotz starker Konkurrenz haben Marian und Clovis Tokoro als gut funktionierende Flügelzange die Nase vorne. Rechtsverteidiger Valentin Gerstner dagegen muss sich nach dem einen oder anderen schwächeren Auftritt derzeit wieder hinter Tivadar Filotas anstellen.

Die beiden Spiele am Mittwoch gegen Schwabing und dann am Sonntag in Aubing haben durchaus richtungsweisende Wirkung. Unterföhring und Schwabing haben mit der gleichen Zwischenbilanz (sechs Spiele, sieben Punkte) leichten Rückstand auf das Mittelfeld der Liga. Auch Aubing (sieben Spiele, sieben Punkte) muss aufpassen, um nicht hinten etwas abzufallen. „Mit zwei Siegen sind wir in der engen Liga gefühlt gleich wieder oben dabei“, sagt Vincent Heller. Diese Englische Woche ermöglicht, nach den letzten Wochen in kurzer Zeit vieles wieder gutzumachen. (nb)