FC Unterföhring wehrt sich nicht gegen Niederlage

Beim FC Unterföhring ist offenkundig die Luft raus, die Fußballer agieren in der Landesliga Südost nur noch kläglich.

Unterföhring – Jetzt wird es auch beim FC Unterföhring Zeit, dass man die Fußballer in die Sommerpause schickt. Die 0:1 (0:1)-Pleite beim ESV Freilassing war für den Landesligisten nun schon die dritte Niederlage in Serie und Partie vier ohne Sieg.

„Ich hatte erschreckend viel zu tun“, sagte Trainer und Torwart Sebastian Fritz später, „aber ich habe dann doch einen Ball zu wenig gehalten.“ Fritz war nach der Partie ziemlich geschockt, wie sich die Unterföhringer in diesem letzten Auswärtsspiel der Saison präsentierten. „Das war noch schlechter als das 0:1 zu Hause gegen Pullach“, sagte Fritz. Zuschauer des Heimspiels aus der Vorwoche können die Worte kaum glauben.

Diese letzten Spiele sind eigentlich gute Gelegenheiten, sich schon einmal für die nächste Saison zu empfehlen.

Trainer Sebastian Fritz

Aufsteiger Freilassing hatte das Happy End der Runde vor dem Spiel auch schon gesichert mit dem Klassenerhalt in der Landesliga ohne Relegation. Unterföhring war für den ESV der dritte Sieg in Serie nach Hallbergmoos (2:1) und Kirchheim (5:0), so dass der Neuling mit seinen aktuell 43 gesammelten Punkten sogar noch die Möglichkeit hat, den FCU (45 Punkte) zu überholen. Der spielt aber noch gegen den Absteiger VfR Garching, die derzeit wohl schlechteste Mannschaft der Liga.

In Freilassing kam von den Unterföhringern wenig bis gar nichts. „Diese letzten Spiele sind doch eigentlich gute Gelegenheiten, sich schon einmal für die nächste Saison zu empfehlen“, sagt der Trainer mit Blick auf den großen Kreis der Spieler, die auch nach der Sommerpause das Trikot des Vereins tragen werden. Unterföhring wehrte sich nicht gegen die Niederlage und ließ in großer Menge Chancen zu. Am Ende des Tages war Torwart Sebastian Fritz der mit Abstand beste Unterföhringer, der mit der einen oder anderen Großtat eine noch deutlichere Niederlage verhindern konnte.

Bei dem Tor des Tages durch Christian Niederstrasser (35.) standen sich die Gäste dann auch ein Stück weit selbst im Weg. Nach einer kurz ausgeführten Ecke hatten die Unterföhringer schon mehrfach die Gelegenheit, den Ball aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Am Ende konnte dann auch Fritz nichts mehr machen.

ESV Freilassing – FC Unterföhring 1:0 (1:0). FCU: Fritz – Mulango, Awoudja, Orth, Filotas – Heller, T. Arkadas, Antonio, Larisch – Al Hosaini, Agbavon. Tor: 1:0 Niederstrasser (35.). Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut). Zuschauer: 250.