FC Unterföhring: Von 2:8 nicht täuschen lassen

In der vergangenen Saison gab es bei den Fußballern des FC Unterföhring gute und schlechte Leistungen im munteren Wechsel, doch nun möchte die Wundertüte zur Spitzenmannschaft werden. Und für diese Wandlung braucht es angesichts eines Startprogramms mit überschaubarem Schwierigkeitsgrad eigentlich neun Punkte aus drei Spielen. In einer Partie wie dem Auswärtsspiel beim SV Neuperlach (Dienstag, 18.30 Uhr, Bezirkssportanlage Bert-Brecht-Allee) kann das Team die mentalen Fortschritte zeigen.

Bei dem Aufsteiger geht es hinter den Kulissen derzeit etwas turbulent zu, wie am vergangenen Wochenende an einigen Landesliga-Plätzen getuschelt wurde. Deshalb kam das 2:8-Desaster des Aufsteigers bei Eintracht Karlsfeld nicht sonderlich überraschend. Nun gastiert der FC Unterföhring in Neuperlach und Trainer Sebastian Fritz weiß, dass seine Männer dieses Ergebnis des Gegners aus den Köpfen bringen müssen. Nach den Eindrücken der vergangenen Saison könnte es eine große Gefahr sein, wenn die Unterföhringer die Partie im Kopf schon vor dem Anpfiff als gewonnen abhakt. Fritz wird das kickende Personal darauf hinweisen, dass es bei Null-Null losgeht und es dann das eigene Spiel so aufziehen muss, wie es in der zweiten Halbzeit gegen den TSV Kastl (3:0) gut klappte.

Hendrik Geiler war der Man Of The Match im ersten Spiel, wobei es diesmal andere richten müssen. Der Polizist hat Spätschicht und kann in Neuperlach nicht dabei sind. Die Unterföhringer sollten auch ohne ihren Königstransfer genug Qualität haben, um den Aufsteiger zu knacken. Hinten erwartet Trainer Sebastian Fritz mehr Konzentration und weniger Fehler ohne Not. Dreimal musste der im Tor stehende Coach Kopf und Kragen riskieren, um einen Rückstand zu verhindern. „Ich hätte gerne etwas weniger Arbeit“, sagt Fritz, zumal sich der FCU bei den gefährlichen Ballverlusten das Leben selbst schwer gemacht hat. Der Trainer erwartet, dass sein Team nach Neuperlach und dem Heimspiel gegen Schwabing (Freitag, 19.30 Uhr) mit neun Punkten eine der ersten Geigen der Liga spielt. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Filotas, S. Bahadir, Orth, Awoudja – B. Bahadir, Gümüs (Arkadas), Kretzschmar, Fischer, Tokoro (Antonio) – Porr.