FC Unterföhring verspielt 3:1-Führung gegen Bayernligist Deisenhofen

Der Landesligist führt nach drei Toren in neun Minuten deutlich. Dann kassiert die Mannschaft zwei Gegentreffer binnen drei Minuten.

Nach einer enttäuschenden Saison mit zwischenzeitlich nervendem Abstiegskampf möchte der FC Unterföhring wieder mehr Spaß in der Landesliga haben. Und genau das deutet sich nun in der Vorbereitung an. Bei dem 3:3 (3:3) gegen den Bayernligisten FC Deisenhofen machte der Fußball-Landesligist teilweise ein richtig starkes Match.

Ziemlich früh und aus dem Nichts gingen die Gäste durch Niclas Groß in Führung (8.) bei der Rückkehr von Trainer Andreas Pummer an seine alte Wirkungsstätte, wo dieser noch immer sehr gerne gesehen ist. Unterföhring machte eine gute halbe Stunde lang gegen den eine Klasse höher angesiedelten Testgegner ein Riesenspiel und kombinierte sich die Torchancen wunderbar heraus. Der Lohn waren dann drei Tore binnen gerade einmal neun Minuten durch Daniel Gaedke (14., 23.) und Tayfun Arkadas (20.). Dieses zwischenzeitliche 3:1 spiegelte auch den Spielverlauf wider. Ärgerlich war dann nur, dass man sich sorglos verteidigend die Führung mit dem Doppelschlag von Jonas Herrmann (40., 43.) wieder kaputt machte.

Nach dem Seitenwechsel wurde dann munter gewechselt und trotz eines ordentlichen Spiels gab es keine Tore mehr. Trainer Andreas Faber war dann schon etwas enttäuscht, dass man den Bayernligisten nicht als Achtungserfolg besiegt hat: „Wenn man solch ein Spiel gewinnen kann, dann muss man das auch tun.“ Faber weiß aber auch, dass man selbst bei einem Sieg über Deisenhofen keine Landesliga-Punkte bekommt. Und so bleibt die Erkenntnis, dass man mit dem erfahrenen Angreifer Daniel Gaedke und dem jungen Himmelsstürmer Erik Baer eine höchst spannende Mischung im Sturm hat. Dieses Duo hat das Potenzial, die Landesliga richtig aufzumischen. (nb)