FC Unterföhring verpflichtet zwei Führungsspieler für Jubiläumssaison

Stabile Abwehr: Innenverteidiger Alexander Jobst (l.) kommt vom FC Penzberg zum FC Unterföhring. – Foto: Tamara Rabuser (or)

In der vergangenen Saison war der FC Unterföhring eine Wundertüte, bei der aber eher die negativen Überraschungen überwogen. Gerade in den beiden Duellen gegen Abstiegskandidat Wacker München (1:3, 0:4) verlor man mit ziemlich blamablen Leistungen. Im Auftaktspiel der neuen Saison können die Unterföhringer da schon einmal einiges geraderücken. Diese teilweisen Chaos-Leistungen führten dazu, dass man sich in der Schlussphase der Saison lange nicht von der Abstiegszone absetzen konnte. Da ging es nur darum, eine verkorkste Saison irgendwie mit dem Mindestziel zu retten.

Im nächsten Jahr feiert der FC Unterföhring das 100-jährige Bestehen, und zu diesem Geburtstag will sich der Verein in gewisser Hinsicht selbst beschenken mit feinem Fußball an der Bergstraße. Diesen Freitag (20 Uhr) startet der FCU in die neue Landesliga-Saison mit dem Heimspiel gegen den FC Wacker München und der Hoffnung, wieder besser und erfolgreicher Fußball spielen zu können.

Deshalb war es im Sommer keine Überraschung, dass sich im Kader eine ganze Menge getan hat. Auffällig ist, dass die FCU-Verantwortlichen mit Innenverteidiger Alexander Jobst und Mittelstürmer Daniel Gaedke zwei erfahrene Führungsspieler verpflichtet haben, um die Struktur auf dem Platz neu zu gestalten. Diese vorangehenden Anführer wurden in der vergangenen Saison schmerzlich vermisst. In der Vorbereitung war Trainer Andreas Faber von den neuen Alphatieren sehr angetan.

Der FCU spricht gerne von FCU-Fußball, den es zuletzt nur ganz selten gab. In der vergangenen Saison wurde FCU-Fußball gegen den VfB Hallbergmoos gespielt, als man das Topteam 5:2 zerlegte und Fabian Porr auch noch einen Fallrückzieher versenkte. In der Geburtstagssaison des Vereins will man wieder regelmäßiger FCU-Fußball spielen und nicht nur ausnahmsweise. Mit Daniel Gaedke und dem hochveranlagten Erik Baer hat der FCU nun zwei Topstürmer, die die Offensive auf ein ganz anderes Level bringen. In der Vergangenheit benötigte man oft viele Chancen für ein Tor. Zuletzt beim satten 5:1 gegen Landesligist Türk Augsburg traf Gaedke zweimal und Baer einmal. Gaedke ist der Mittelstürmer, der seine Chancen gnadenlos verwertet, und Youngster Baer so ein wenig der um ihn herum kreisende Freigeist. In der Vorbereitung hatten die Unterföhringer sehr vielversprechende Ansätze.

Deutlich mehr Qualität im Kader beim FC Unterföhring

Trainer Andreas Faber ist überzeugt von der Mischung im Kader. „Wir haben eine klare Spielidee und wollen weniger Harakiri spielen“, sagt er. Er betont zudem, „dass wir wieder deutlich mehr Qualität im Kader haben“. Klar ist für den Trainer aber auch, dass man keine Luftschlösser zu bauen braucht. Der FC Unterföhring kann mit seinen wirtschaftlichen Mitteln und seinem Kader nicht mithalten mit der Promi-Auswahl, die etwa Bayernliga-Absteiger Türkgücü München zusammengestellt hat.

Faber erwartet konstanteren und schöneren Fußball, aber keine Wunderdinge nach vorne. „Wir wollen so schnell wie möglich nichts mit hinten zu tun haben“, beschreibt Faber sein Ziel, „und dann schauen wir weiter. Klar wäre ein einstelliger Platz für uns toll, aber der Erfolg einer Saison hängt nicht davon ab, ob du am Ende Neunter oder Zehnter wirst.“ (nb)