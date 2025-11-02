FC Unterföhring verliert trotz Chancen gegen TSV Kastl

Burhan Bahadir fällt mit Gehirnerschütterung aus – der FCU rutscht nach der Niederlage beim TSV Kastl näher an die Abstiegszone.

Unterföhring – Fußball ist ein Ergebnissport, und wenn man die eigene Leistung nicht auf die Anzeigetafel bringt, dann helfen die besten Ansätze nichts. Der FC Unterföhring machte beim TSV Kastl ein richtig gutes Spiel, unterlag am Ende aber 0:3 (0:0). Und bei nur noch einem Pünktchen Abstand zur Abstiegsrelegation wird die Luft immer dünner.

Die Unterföhringer hätten es so einfach haben können, wenn sie in der ersten Halbzeit auf vier hundertprozentigen Chancen ein bis drei Tore gemacht hätten. Direkt in der ersten Viertelstunde standen die Gäste dreimal komplett blank vor dem Tor. Wenn man aus der Krise herauskommen möchte, muss man einfach eine dieser Gelegenheiten nutzen.

Die Gastgeber hatten ihre erste richtig gute Möglichkeit zum Ende der ersten Hälfte und mussten mit dem torlosen Remis sehr zufrieden sein. Unterföhring hatte eine halbe Stunde Spiel und Gegner im Griff. Der FCU hatte wegen zahlreichen Kranken und Verletzten nur noch ein Mini-Aufgebot mit vier Ersatzspielern dabei, und es gab sogar das Gedankenspiel, dass Co-Trainer Sebastian Fritz als Ersatztorwart ebenso wie als Feldspieler eingesetzt werden kann. In Kastl verschärfte sich die personelle Situation durch einen Zusammenprall von zwei Unterföhringern, bei dem sich Burhan Bahadir eine schwere Gehirnerschütterung zuzog. Der Führungsspieler wird nun auch auf die immer länger werdende Ausfallliste gesetzt.

Nach dem Seitenwechsel verflachte das Geschehen und es entwickelte sich ein umkämpftes Match mit wenig bis gar keiner Action vor den beiden Toren. Der FCU war nicht mehr so gefährlich wie in Durchgang eins, aber auch Kastl kam nicht ins Laufen. Damit war klar, dass es einen Fehler brauchte – und den machten die Kellerkinder aus dem Münchner Norden. „Das war wieder einmal so ein typisches FCU-Tor“, sagte später der Co-Trainer Vincent Heller. An der eigenen Eckfahne wollten die Unterföhringer den Ball weit nach vorne hauen und trafen einen Gegenspieler. Der abprallende Ball hätte irgendwohin fliegen können oder einfach ins Seitenaus. Unterföhringer Slapstick bedeutet aber, dass die Kugel im Strafraum herunterkommt und Kastl nur noch das Runde in das Eckige befördern muss.

Nach dem Glückstor aus dem Nichts mussten die Gastgeber nur noch auf die späten Konter warten für weitere Treffer. Unterföhring war mindestens gleich gut bis besser und fuhr dennoch schwer geschlagen nach Hause.