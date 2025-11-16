FC Unterföhring verliert Nachbarschaftsduell nach Elfmeter-Ausgleich

Jakob Klaß musste kurz nach seinem Comeback mit Knieproblemen ausgewechselt werden und droht erneut auszufallen.
Die Anreise war ganz kurz, aber dann gab es nicht viel zu holen für den FC Unterföhring. Der in der Nähe der Abstiegszone festsitzende Landesligist verlor mit 1:4 (1:1) beim Nachbarschaftsduell.
Die erste Hälfte zeigte, dass durchaus etwas drin gewesen wäre für die Unterföhringer. Keine Mannschaft hatte Vorteile und das 1:1 war leistungsgerecht. Beim frühen Führungstreffer der Gastgeber durch Bendix Kruse kassierte der FCU schon wieder eine direkt verwandelte Ecke (14.). Das ist nun schon die dritte Ecke im vierten Spiel, die direkt einschlug. So langsam werden diese kuriosen Treffer zum Problem, auch wenn die Ecken gut geschlagen waren.
Unterföhrings Ausgleich war dann ein Elfmeter in der 42. Minute. Hier spritzte Fabian Porr in einen zu kurzen Rückpass, überlief den Keeper und wurde dabei von den Füßen geholt. Tayfun Arkadas übernahm die Verantwortung und verwandelte. Mit dem 1:1 zur Pause konnten die Gäste noch gut leben.
Direkt nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren dann aber gleich wieder in Front durch Ivan Mijatovic (48.). Bis zu den späten Treffern Jonas Jehle (74.) und Marco Musso (88.) kam vom FC Unterföhring zu wenig, um noch einmal in die Partie zurück zu kommen. Nur einmal bei einem Versuch des Jokers Jakob Klaß war man nicht weit vom 2:2 entfernt.
Jakob Klaß könnte auch die tragische Figur der Partie werden, wenn sich die schlimmen Befürchtungen bestätigen. Der Mittelstürmer kämpfte sich in den vergangenen Wochen nach einem Kreuzbandriss wieder heran und wurde in der 68. Minute eingewechselt. Dann hatte er eine Torchance, um schon vier Minuten später mit Knieproblemen wieder den Platz verlassen zu müssen.
„Das hat gar nicht gut ausgesehen“, sagte Co-Trainer Vincent Heller mit Blick auf das Kreuzbandriss-Knie von Klaß. In den kommenden Tagen wird es da noch gründliche Untersuchungen geben. Ebenfalls verletzt ist Clovis Tokoro. Der offensive Mittelfeldspieler war in der Startelf eingeplant, musste dann aber beim Aufwärmen passen. Auch das passt in das Bild eines tristen Sonntags.