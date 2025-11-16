– Foto: Markus Nebl

FC Unterföhring verliert Nachbarschaftsduell nach Elfmeter-Ausgleich

Jakob Klaß musste kurz nach seinem Comeback mit Knieproblemen ausgewechselt werden und droht erneut auszufallen.

Die Anreise war ganz kurz, aber dann gab es nicht viel zu holen für den FC Unterföhring. Der in der Nähe der Abstiegszone festsitzende Landesligist verlor mit 1:4 (1:1) beim Nachbarschaftsduell. Die erste Hälfte zeigte, dass durchaus etwas drin gewesen wäre für die Unterföhringer. Keine Mannschaft hatte Vorteile und das 1:1 war leistungsgerecht. Beim frühen Führungstreffer der Gastgeber durch Bendix Kruse kassierte der FCU schon wieder eine direkt verwandelte Ecke (14.). Das ist nun schon die dritte Ecke im vierten Spiel, die direkt einschlug. So langsam werden diese kuriosen Treffer zum Problem, auch wenn die Ecken gut geschlagen waren.

Unterföhrings Ausgleich war dann ein Elfmeter in der 42. Minute. Hier spritzte Fabian Porr in einen zu kurzen Rückpass, überlief den Keeper und wurde dabei von den Füßen geholt. Tayfun Arkadas übernahm die Verantwortung und verwandelte. Mit dem 1:1 zur Pause konnten die Gäste noch gut leben. Direkt nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren dann aber gleich wieder in Front durch Ivan Mijatovic (48.). Bis zu den späten Treffern Jonas Jehle (74.) und Marco Musso (88.) kam vom FC Unterföhring zu wenig, um noch einmal in die Partie zurück zu kommen. Nur einmal bei einem Versuch des Jokers Jakob Klaß war man nicht weit vom 2:2 entfernt.